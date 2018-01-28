"Зажечь вечернику": Илон Маск презентовал огнемет

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте предзаказа "самых безопасных в мире" огнеметов. Об этом он сообщил в своем Twitter, разместив ссылку на сайт компании-производителя The Boring Company.

Ручной огнемет стоит 500 долларов. Первые поставки ожидаются весной. "Огнемет от Boring Company гарантировано зажжет вашу вечеринку. Отлично подходит для жарки орехов", — написал бизнесмен.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Янв 27, 2018 at 4:53 PST

В декабре Маск пообещал выпустить в продажу огнемет, если сможет продать 50 тысяч кепок с логотипом The Boring Company. Компания, принадлежащая бизнесмену, занимается строительством автомобильного тоннеля под Лос-Анджелесом и тоннеля с разреженным воздухом, названного Hyperloop, между Нью-Йорком и Вашингтоном.