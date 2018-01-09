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РИА Наука
РИА Наука

Окутано тайной. Эксперты прокомментировали потерю секретного спутника США

13:5809.01.2018
(обновлено: 15:19 09.01.2018)
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© AP Photo / Javier MendozaРакета SpaceX Falcon 9 пролетает над Лонг-Бич, штат Калифорния. 22 декабря 2017Ракета SpaceX Falcon 9 пролетает над Лонг-Бич, штат Калифорния. 22 декабря 2017
© AP Photo / Javier Mendoza

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Власти США потеряли связь с секретным спутником Zuma, который запустили накануне на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, скорее всего, аппарат упал в море.

Ракета-носитель Falcon 9 на стартовой площадке Космического центра Кеннеди. 1 июня 2017
© AP Photo / Phil Sandlin
Глава SpaceX готов к возможному неудачному полету ракеты Falcon Heavy
Сообщается, что спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени.

В США начали расследование, признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства пока не обнаружили.В самой компании SpaceX не комментируют "подобные миссии", но, согласно предварительной информации, "Falcon 9 сработала нормально".

Ракета стартовала с мыса Канаверал восьмого января. Через несколько минут после старта первая ступень совершила успешную посадку на космодром для последующего использования. Информацию о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекретили.

Пуск должен был пройти еще в ноябре прошлого года, но его откладывали по различным причинам.

Для SpaceX это был уже второй запуск секретной миссии для нужд правительства. В мае прошлого года, Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления.

Скажется на имидже

Как считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, эта ситуация скажется на имидже компании не лучшим образом.

Глава SpaceX Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX выступает за международное соревнование по освоению Марса
"Это точно авария, проблема точно с Falcon 9, а не со спутником", — заявил эксперт.

Он предположил, что мог отказать двигатель или система управления.

"В общем, вторая ступень недоработала, не вывела спутник на заданную орбиту. Дальше аппарат, наверное, упал, сгорел вместе со второй ступенью", — отметил Эйсмонт.

Он выразил надежду, что в SpaceX с этим разберутся.

По его словам, весь этот запуск "окутан тайной с самого начала".

"Это можно понять, потому что разработчик спутника, компания Northrop Grumman, работает исключительно на военное ведомство и в основном делает разведывательные спутники. По-видимому, этот тоже был разведывательным", — заключил эксперт.

Недостаточное взаимодействие

В свою очередь, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков предположил, что секретный американский спутник Zuma мог быть потерян из-за недостаточно проработанного взаимодействия компании SpaceX и Northrop Grumman.

Элон Маск, глава компаний Space X и Tesla Motors. Архивное фото
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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По его словам, у конкурентов SpaceX — United Launch Alliance — сотрудничество с Northrop Grumman теснее.

Кроме того, он отметил, что поскольку спутник был секретный, власти США и компания вряд ли назовут причину произошедшего.

"Частные компании, в частности, SpaceX не очень любят говорить о своих неудачах. Сейчас мы можем оперировать только фактом того, что министерство обороны признало спутник потерянным", — добавил Железняков.

Также он подчеркнул, что из-за неудачного пуска компания Илона Маска может пересмотреть планы на 2018 год.

"Но в планах есть еще запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в январе. Он тоже неоднократно откладывался", — рассказал эксперт.

По его словам, сам Маск признает, что велика вероятность неудачи.

"Две неудачи подряд очень сильно ударят по имиджу компании SpaceX, и Маск подумает, стоит ли идти на такой риск", — заключил Железняков.

Нарушения на производстве

Ранее в отчете службы генерального инспектора Пентагона заявили, что компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne (AR), выполняющие заказы по запуску военных спутников, допускают многочисленные нарушения в работе.

Ракета Falcon
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Во время проверок на производственных объектах этих компаний выявили более 180 несоответствий стандарту аэрокосмической промышленности.Например, в ангарах SpaceX неправильно хранились ракетные двигатели Merlin, а в зонах, где запрещено складывать посторонние предметы, нашли еду и личные вещи сотрудников.

В ангарах AR обнаружили мусор и экскременты животных, а некоторые конструкции были плохо закреплены.

Так, на объектах ULA производство элементов, чувствительных к статическому электричеству, было плохо защищено.

В отчете подчеркивается, что подобные нарушения повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы.

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РИА Наука
Комментарии
21 пользователь оставили 25 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vadimbelomor
Совершенно секретный спутник Zuma, настолько секретный что незаметно скрылся от заказчиков из Пентагона, это несомненный успех армии США.
14:41
09.01.2018
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Andrew Krem
Нет-нет-нет!!! Как же так??? Это же только Российские ракеты плохо летают!!! А Американские - самые лучшие!!! Что же теперь будет-то, а???
15:21
09.01.2018
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