Илон Маск представил электрофуру Tesla Semi

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика Tesla Semi, презентация состоялась в прямом эфире.
Глава компании Илон Маск в ходе мероприятия объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.
Согласно характеристикам на сайте Tesla Inc., максимальное расстояние поездки на грузовике составляет до 800 километров. Без груза он способен разогнаться до 100 километров в час за пять секунд. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.
Помимо грузовиков, на презентации был представлен их облегченный "родственник" — спортивный родстер красного цвета. Для того чтобы набрать скорость 100 километров в час этому автомобилю требуется лишь 1,9 секунды. Серийное производство запланировано на 2020 год.
Tesla Semi unveil, 8pm PT tomorrow — watch live at https://t.co/8uVlhvzpu5 pic.twitter.com/hCIm5iCW6J— Tesla (@Tesla) 15 ноября 2017 г.