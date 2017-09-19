Почему противостояние США и Северной Кореи — не более чем игра

Владимир Лепехин, для РИА Новости
В понедельник Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Интересно, что в комментариях к итогам этого разговора, последовавших от главного государственного информационного Агентства Китая Синьхуа и пресс-службы Белого дома, имеются существенные расхождения.
В свою очередь, в документе для прессы Белого дома говорится о том, что Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились якобы об усилении давления на Пхеньян. Кстати, ровно в такой же формулировке, как под копирку, две недели назад пресс-служба Белого дома сообщила об итогах аналогичного разговора президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Муна Чжэ Ина.
Войны против Северной Кореи не будет
Однотипные заявления пресс-службы Белого дома, спокойная и вполне дружелюбная по отношению к главе США атмосфера в китайских верхах, внимание, оказанное главе России Владимиру Путину во время Восточного экономического форума-2017 во Владивостоке со стороны президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, предложившего навести "девять мостов сотрудничества" между Кореей и Российской Федерацией, и некоторые другие обстоятельства свидетельствуют о том, что ситуация, складывающаяся в регионе, не столь однозначна, чтобы делать выводы о неизбежности скорого нанесения по Северной Корее упреждающего ракетного или иного удара.возвращение в страну тактических ядерных вооружений. И все же это бряцание оружием больше напоминает согласованную игру в поддавки. В том смысле, что каждое агрессивное заявление американских политиков становится выгодным северо-корейскому режиму (продлевая его существование), а каждое контрдействие руководства КНДР — своеобразным подарком Вашингтону.
Так, за две недели после очередного запуска Северной Кореей стратегического боезаряда Госдеп беспрецедентно усилил американское присутствие в регионе, "раскрутив" южно-корейское руководство на закупки и размещение в стране дополнительных вооружений.
Так вот, усиление влияния США в регионе и есть сегодня главная цель Вашингтона, разыгрывающего грандиозный спектакль (сценой тут служат Организация объединенных наций и другие мировые площадки) под названием "корейская ядерная угроза".
Истинные цели американских игр у границ КНДР и Китая
Мы помним, какая мясорубка развернулась на Ближнем Востоке сначала в Ираке, затем в Ливии и потом в Сирии только потому, что нескольким ведущим американским "группам интересов" выгодно было захватить иракские и ливийские нефтяные месторождения, а также поддержать катарский проект прокладки трубопровода через территорию Сирии для транспортировки газа в Европу.
Аналогичный почерк просматривается и в случае с Северной Кореей. Проблема только в том, что если на Ближнем Востоке имеется множество разного рода моджахедов, готовых воевать за деньги против любого неугодного Госдепу правительства, то в районе Корейского полуострова роль такого идеального раздражителя и катализатора расширения американского присутствия в регионе отдана целому государству — КНДР.
Впрочем, здесь и ставки выше, поскольку речь в данном случае идет о необходимости влияния на такую супердержаву, как Китай, и косвенно — на Россию и Индию, в совокупности составляющих большую тройку БРИКС. Вот почему в рассматриваемом нами регионе лозунги новой "антитеррористической коалиции во главе с США" направлены уже не на борьбу с, например, "диктатурой" Ким Чен Ына (по аналогии с борьбой против "диктаторов" Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи или Башара Асада), а на "защиту стран региона от "ядерной угрозы" со стороны КНДР.
Китай и Россия — гаранты безопасности в регионе
И в Китае, и в России понимают истинные цели организаторов показных истерик, призванных убедить мир в том, что он оказался на грани ядерной войны, и виновник этого — северокорейский режим, якобы поддерживаемый Россией, Ираном и Китаем.
Аналогичную — спокойную и уверенную — позицию занимает сегодня и руководство России.
Неслучайно Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заметил, что масштабного военного конфликта на Корейском полуострове, особенно с применением средств массового поражения, не будет.
"Мы сможем решить проблему дипломатическими средствами", — подчеркнул президент Российской Федерации. Таким образом, не исключено, что северокорейская кампания закончится в итоге так же, как и сирийская, — позорным поражением американского оружия и всей внешней политики Вашингтона на данном направлении.