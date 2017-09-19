Почему противостояние США и Северной Кореи — не более чем игра

Владимир Лепехин, для РИА Новости

В понедельник Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Интересно, что в комментариях к итогам этого разговора, последовавших от главного государственного информационного Агентства Китая Синьхуа и пресс-службы Белого дома, имеются существенные расхождения.

Китайский источник сообщает, что стороны обсудили перспективы китайско-американского сотрудничества и предстоящий визит Трампа в Поднебесную. "Китай и США имеют широкий круг общих интересов, в настоящий момент в сфере обменов и сотрудничества наблюдается хорошая динамика, две страны должны укреплять обмены на всех уровнях, в том числе и высшем", — цитирует Си Цзиньпина Агентство Синьхуа.

В свою очередь, в документе для прессы Белого дома говорится о том, что Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились якобы об усилении давления на Пхеньян. Кстати, ровно в такой же формулировке, как под копирку, две недели назад пресс-служба Белого дома сообщила об итогах аналогичного разговора президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Муна Чжэ Ина.

Войны против Северной Кореи не будет

Однотипные заявления пресс-службы Белого дома, спокойная и вполне дружелюбная по отношению к главе США атмосфера в китайских верхах, внимание, оказанное главе России Владимиру Путину во время Восточного экономического форума-2017 во Владивостоке со стороны президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, предложившего навести "девять мостов сотрудничества" между Кореей и Российской Федерацией, и некоторые другие обстоятельства свидетельствуют о том, что ситуация, складывающаяся в регионе, не столь однозначна, чтобы делать выводы о неизбежности скорого нанесения по Северной Корее упреждающего ракетного или иного удара.

Да, в минувшую пятницу по инициативе Госдепа после эмоциональной речи постоянного представителя США при ООН Никки Хейли с предупреждением о том, что Северная Корея "будет уничтожена" (если не подчинится требованиям США), и как бы в ответ на осуществление КНДР очередных испытаний ядерного оружия Совет безопасности ООН ввел в отношении ее санкции, призванные существенно ограничить экспортные и импортные возможности страны. Да, сегодня Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му возвращение в страну тактических ядерных вооружений . И все же это бряцание оружием больше напоминает согласованную игру в поддавки. В том смысле, что каждое агрессивное заявление американских политиков становится выгодным северо-корейскому режиму (продлевая его существование), а каждое контрдействие руководства КНДР — своеобразным подарком Вашингтону.

Так, за две недели после очередного запуска Северной Кореей стратегического боезаряда Госдеп беспрецедентно усилил американское присутствие в регионе, "раскрутив" южно-корейское руководство на закупки и размещение в стране дополнительных вооружений.

На прошлой неделе власти Южной Кореи сообщили о развертывании в стране четырех дополнительных американских пусковых установок системы ПРО THAAD. Одновременно с этим Сеул и Вашингтон начали консультации по поводу возможного размещения на территории Южной Кореи авианосца и стратегических бомбардировщиков Вооруженных сил США. В гонку вооружений включилась и Япония, которая с прошлой недели активизировалась в направлении развертывания у себя (на полуострове Осима) американских же противоракетных комплексов "Пэтриот" PAC-3, как бы "на случай ракетной и ядерной угрозы со стороны КНДР".

Так вот, усиление влияния США в регионе и есть сегодня главная цель Вашингтона, разыгрывающего грандиозный спектакль (сценой тут служат Организация объединенных наций и другие мировые площадки) под названием "корейская ядерная угроза".

Истинные цели американских игр у границ КНДР и Китая

Со стороны кажется, что еще немного — и струна натянутых до предела американо-корейских отношений лопнет, втянув в глобальный конфликт всю юго-восточную Азию, в том числе российский Дальний Восток. Но есть на происходящие в районе корейского полуострова события и другая точка зрения, согласно которой последние действия КНДР суть искусно разыгранный повод для достижения опытными в таких делах американскими политиками своих далеко идущих целей, связанных преимущественно с лоббированием ими интересов ведущих американских компаний.

Мы помним, какая мясорубка развернулась на Ближнем Востоке сначала в Ираке, затем в Ливии и потом в Сирии только потому, что нескольким ведущим американским "группам интересов" выгодно было захватить иракские и ливийские нефтяные месторождения, а также поддержать катарский проект прокладки трубопровода через территорию Сирии для транспортировки газа в Европу.

Команда Трампа лоббирует интересы других группировок, целью которых являются поставки в Европу уже не катарского, а американского сжиженного газа. Отсюда — постепенное сворачивание войны на уничтожение Башара Асада и переход к новой тактике, предполагающей создание в Сирии контролируемого Пентагоном анклава вроде Косово.

Аналогичный почерк просматривается и в случае с Северной Кореей. Проблема только в том, что если на Ближнем Востоке имеется множество разного рода моджахедов, готовых воевать за деньги против любого неугодного Госдепу правительства, то в районе Корейского полуострова роль такого идеального раздражителя и катализатора расширения американского присутствия в регионе отдана целому государству — КНДР.

Впрочем, здесь и ставки выше, поскольку речь в данном случае идет о необходимости влияния на такую супердержаву, как Китай, и косвенно — на Россию и Индию, в совокупности составляющих большую тройку БРИКС. Вот почему в рассматриваемом нами регионе лозунги новой "антитеррористической коалиции во главе с США" направлены уже не на борьбу с, например, "диктатурой" Ким Чен Ына (по аналогии с борьбой против "диктаторов" Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи или Башара Асада), а на "защиту стран региона от "ядерной угрозы" со стороны КНДР.

© AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017 © AP Photo / Ahn Young-joon Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017

Китай и Россия — гаранты безопасности в регионе

И в Китае, и в России понимают истинные цели организаторов показных истерик, призванных убедить мир в том, что он оказался на грани ядерной войны, и виновник этого — северокорейский режим, якобы поддерживаемый Россией, Ираном и Китаем.

В Китае уверены, что при любых раскладах в регионе, как и в случае любых провокаций со стороны США и их союзников, руководство этой страны сможет дать бузотерам достойный ответ и обеспечить защиту китайских национальных интересов.

Аналогичную — спокойную и уверенную — позицию занимает сегодня и руководство России.

Неслучайно Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заметил, что масштабного военного конфликта на Корейском полуострове, особенно с применением средств массового поражения, не будет.

"Мы сможем решить проблему дипломатическими средствами", — подчеркнул президент Российской Федерации. Таким образом, не исключено, что северокорейская кампания закончится в итоге так же, как и сирийская, — позорным поражением американского оружия и всей внешней политики Вашингтона на данном направлении.

Бурное экономическое развитие стран юго-восточной Азии Западу уже не остановить. И лично я не исключаю, что северокорейская песня американских демократов может стать последней. Не только Китай, но также обе Кореи, Вьетнам, Япония, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Филиппины и многие другие государства региона давно мечтают о том, чтобы самим определять свое будущее, — без указки из Вашингтона и вовлечения им своих вассалов в различные опасные для человечества игры.