РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему противостояние США и Северной Кореи — не более чем игра

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1412)
18:3919.09.2017
08121
© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп. 18 сентября 2017Президент США Дональд Трамп. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

Владимир Лепехин, для РИА Новости

В понедельник Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Интересно, что в комментариях к итогам этого разговора, последовавших от главного государственного информационного Агентства Китая Синьхуа и пресс-службы Белого дома, имеются существенные расхождения.

Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Си Цзиньпин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове
Китайский источник сообщает, что стороны обсудили перспективы китайско-американского сотрудничества и предстоящий визит Трампа в Поднебесную. "Китай и США имеют широкий круг общих интересов, в настоящий момент в сфере обменов и сотрудничества наблюдается хорошая динамика, две страны должны укреплять обмены на всех уровнях, в том числе и высшем", — цитирует Си Цзиньпина Агентство Синьхуа.

В свою очередь, в документе для прессы Белого дома говорится о том, что Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились якобы об усилении давления на Пхеньян. Кстати, ровно в такой же формулировке, как под копирку, две недели назад пресс-служба Белого дома сообщила об итогах аналогичного разговора президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Муна Чжэ Ина.

Войны против Северной Кореи не будет

Однотипные заявления пресс-службы Белого дома, спокойная и вполне дружелюбная по отношению к главе США атмосфера в китайских верхах, внимание, оказанное главе России Владимиру Путину во время Восточного экономического форума-2017 во Владивостоке со стороны президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, предложившего навести "девять мостов сотрудничества" между Кореей и Российской Федерацией, и некоторые другие обстоятельства свидетельствуют о том, что ситуация, складывающаяся в регионе, не столь однозначна, чтобы делать выводы о неизбежности скорого нанесения по Северной Корее упреждающего ракетного или иного удара.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
Постпред США при ООН пригрозила Северной Корее уничтожением
Да, в минувшую пятницу по инициативе Госдепа после эмоциональной речи постоянного представителя США при ООН Никки Хейли с предупреждением о том, что Северная Корея "будет уничтожена" (если не подчинится требованиям США), и как бы в ответ на осуществление КНДР очередных испытаний ядерного оружия Совет безопасности ООН ввел в отношении ее санкции, призванные существенно ограничить экспортные и импортные возможности страны. Да, сегодня Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му возвращение в страну тактических ядерных вооружений. И все же это бряцание оружием  больше напоминает согласованную игру в поддавки. В том смысле, что каждое агрессивное заявление американских политиков становится выгодным северо-корейскому режиму (продлевая его существование), а каждое контрдействие руководства КНДР — своеобразным подарком Вашингтону.
Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Так, за две недели после очередного запуска Северной Кореей стратегического боезаряда Госдеп беспрецедентно усилил американское присутствие в регионе, "раскрутив" южно-корейское руководство на закупки и размещение в стране дополнительных вооружений.

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Force Korea
Пекин направил Сеулу представление из-за развертывания новых систем THAAD
На прошлой неделе власти Южной Кореи сообщили о развертывании в стране четырех дополнительных американских пусковых установок системы ПРО THAAD. Одновременно с этим Сеул и Вашингтон начали консультации по поводу возможного размещения на территории Южной Кореи авианосца и стратегических бомбардировщиков Вооруженных сил США. В гонку вооружений включилась и Япония, которая с прошлой недели активизировалась в направлении развертывания у себя (на полуострове Осима) американских же противоракетных комплексов "Пэтриот" PAC-3, как бы "на случай ракетной и ядерной угрозы со стороны КНДР".

Так вот, усиление влияния США в регионе и есть сегодня главная цель Вашингтона, разыгрывающего грандиозный спектакль (сценой тут служат Организация объединенных наций и другие мировые площадки) под названием "корейская ядерная угроза".

Истинные цели американских игр у границ КНДР и Китая

Запуск ракеты КНДР
© REUTERS / KCNA
Ракетная программа КНДР
Со стороны кажется, что еще немного — и струна натянутых до предела американо-корейских отношений лопнет, втянув в глобальный конфликт всю юго-восточную Азию, в том числе российский Дальний Восток. Но есть на происходящие в районе корейского полуострова события и другая точка зрения, согласно которой последние действия КНДР суть искусно разыгранный повод для достижения опытными в таких делах американскими политиками своих далеко идущих целей, связанных преимущественно с лоббированием ими интересов ведущих американских компаний.

Мы помним, какая мясорубка развернулась на Ближнем Востоке сначала в Ираке, затем в Ливии и потом в Сирии только потому, что нескольким ведущим американским "группам интересов" выгодно было захватить иракские и ливийские нефтяные месторождения, а также поддержать катарский проект прокладки трубопровода через территорию Сирии для транспортировки газа в Европу.

Военные США занимают позиции в деревне Дарбасия, Сирия
© AP Photo / APTV
Вашингтон создает на Ближнем Востоке второе Косово
Команда Трампа лоббирует интересы других группировок, целью которых являются поставки в Европу уже не катарского, а американского сжиженного газа. Отсюда — постепенное сворачивание войны на уничтожение Башара Асада и переход к новой тактике, предполагающей создание в Сирии контролируемого Пентагоном анклава вроде Косово.

Аналогичный почерк просматривается и в случае с Северной Кореей. Проблема только в том, что если на Ближнем Востоке имеется множество разного рода моджахедов, готовых воевать за деньги против любого неугодного Госдепу правительства, то в районе Корейского полуострова роль такого идеального раздражителя и катализатора расширения американского присутствия в регионе отдана целому государству — КНДР.

Впрочем, здесь и ставки выше, поскольку речь в данном случае идет о необходимости влияния на такую супердержаву, как Китай, и косвенно — на Россию и Индию, в совокупности составляющих большую тройку БРИКС. Вот почему в рассматриваемом нами регионе лозунги новой "антитеррористической коалиции во главе с США" направлены уже не на борьбу с, например, "диктатурой" Ким Чен Ына (по аналогии с борьбой против "диктаторов" Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи или Башара Асада), а на "защиту стран региона от "ядерной угрозы" со стороны КНДР.

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017

Китай и Россия — гаранты безопасности в регионе

И в Китае, и в России понимают истинные цели организаторов показных истерик, призванных убедить мир в том, что он оказался на грани ядерной войны, и виновник этого — северокорейский режим, якобы поддерживаемый Россией, Ираном и Китаем.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лавров назвал ситуацию на Корейском полуострове критической
В Китае уверены, что при любых раскладах в регионе, как и в случае любых провокаций со стороны США и их союзников, руководство этой страны сможет дать бузотерам достойный ответ и обеспечить защиту китайских национальных интересов.

Аналогичную — спокойную и уверенную — позицию занимает сегодня и руководство России.

Неслучайно Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заметил, что масштабного военного конфликта на Корейском полуострове, особенно с применением средств массового поражения, не будет.

"Мы сможем решить проблему дипломатическими средствами", — подчеркнул президент Российской Федерации. Таким образом, не исключено, что северокорейская кампания закончится в итоге так же, как и сирийская, — позорным поражением американского оружия и всей внешней политики Вашингтона на данном направлении.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Войны в Корее не будет: что знает Путин
Бурное экономическое развитие стран юго-восточной Азии Западу уже не остановить. И лично я не исключаю, что северокорейская песня американских демократов может стать последней. Не только Китай, но также обе Кореи, Вьетнам, Япония, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Филиппины и многие другие государства региона давно мечтают о том, чтобы самим определять свое будущее, — без указки из Вашингтона и вовлечения им своих вассалов в различные опасные для человечества игры.

 

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена