Лидеры США и Южной Кореи договорились усиливать давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили в пятницу ситуацию на Корейском полуострове и договорились усиливать давление на КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и президент Мун пообещали продолжить оказывать сильное дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею и сделать все необходимые приготовления для сдерживания и защиты от растущей угрозы со стороны Северной Кореи", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также договорились укреплять отношения путем "сотрудничества в области обороны и укрепления обороноспособности Южной Кореи".

"Президент Трамп дал его концептуальное одобрение планируемых закупок Южной Кореи американской военной техники на миллиарды долларов", — отмечается в сообщении.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.