Токио разворачивает на Хоккайдо комплексы "Пэтриот" в ответ на угрозу КНДР

ТОКИО, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония развертывает противоракетные комплексы "Пэтриот" PAC-3 на полуострове Осима на Хоккайдо на случай ракетной угрозы со стороны КНДР, заявил во вторник журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Во время недавних испытаний северокорейские ракеты пролетели над Хоккайдо и упали в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

"С учетом таких суровых обстоятельств, в министерстве обороны принимают повышенные меры предосторожности, и в качестве одной из них, для подготовки к непредвиденным ситуациям, сегодня в Хакодатэ, на полуостров Осима, направлены батареи PAC-3", — заявил Онодэра.

Стенограмма его выступления размещена на сайте министерства обороны Японии.

Онодэра уточнил, что комплексы PAC-3 будут передислоцированы на военную базу Хакодатэ сухопутных сил самообороны Японии.

"Что касается министерства обороны, то оно приложит все усилия для обеспечения безопасности и защиты граждан в любой ситуации", — подчеркнул японский министр.

Последний пуск ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда.