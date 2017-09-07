Южная Корея предложила России навести "девять мостов" сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил России навести "девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт.

"Предлагаю навести "девять мостов" между Кореей и Россией для одновременного и многостороннего сотрудничества", — сказал он, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума-2017.

"Девять мостов означает мост газа, железной дороги, северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества", — уточнил Мун Чжэ Ин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.