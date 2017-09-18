Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить давление на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Китая — Си Цзиньпин обсудили по телефону проблему ядерной и ракетной программ Северной Кореи и договорились усилить давление на Пхеньян через реализацию резолюции ООН, говорится в документе Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Два лидера приняли на себя обязательство максимизировать давление на Северную Корею через активную реализацию резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в документе.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.