Трамп и Си Цзиньпин договорились усилить давление на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Китая — Си Цзиньпин обсудили по телефону проблему ядерной и ракетной программ Северной Кореи и договорились усилить давление на Пхеньян через реализацию резолюции ООН, говорится в документе Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Два лидера приняли на себя обязательство максимизировать давление на Северную Корею через активную реализацию резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в документе.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.