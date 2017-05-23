США
23.0523 мая10:45МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Пятнадцать лет пути Украины к НАТО: что пошло не так

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Май 2017 (58)
10:4123.05.2017
(обновлено: 10:42 23.05.2017)
0490
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Официальный Киев делает вид, что рвется в Североатлантический альянс, уходя из-под влияния "страны-агрессора", то есть России. Однако еще 15 лет назад, 23 мая 2002 года осыпанная российскими преференциями Украина официально заявила о намерении вступить в НАТО. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством главы украинского государства Леонида Кучмы. И задолго до грузинской агрессии в Южной Осетии (2008) и Крымской весны (2014) украинский президент подписал указ о введении в силу решения СНБО о вступлении страны в альянс. Этот парадокс имеет объяснение.

Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Политолог: Порошенко пытается навязать США и ЕС очередную "головную боль"
Украина сразу после распада Советского Союза вступила в Совет североатлантического сотрудничества (в 1997-м переименован в Совет евроатлантического партнерства), а в 1994 году первой в СНГ присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ). Очевидно, это динамичное "братание" не было экспромтом. На Западе изначально разрабатывался унифицированный проект "Анти-России". Украинское государство и обремененное националистическими идеями общество в 1990-х показались самым подходящим материалом для изготовления послушных "деревянных солдат Урфина Джюса", состоялась серия "майданов", но что-то пошло не так.

После решения СНБО и президентского указа о вступлении Украины в альянс прошло 15 лет, а нынешний национальный лидер Петр Порошенко намерен всего лишь провести референдум о вступлении страны в НАТО. При этом члены альянса дружно не видят оснований для присоединения Украины. Брюссель на словах поддерживает Киев в проведении реформ и в достижении стандартов совместимости, однако в нынешнем ритме переподготовки украинской армии инструкторами альянса для полной реформы ВСУ потребуется более 60 лет.

Президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Ангела Меркель перед брюссельской встречей глав государств НАТО принципиально подтвердили курс на усиление восточного фланга альянса, и все же не им принадлежит решающее слово. Украинский проект явно забуксовал. Что происходит?

Цель — "балканизация" СНГ

Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
© AP Photo / LM Ottero
Зачем "к порогу России" пригнали американские истребители F-35
Превращение Советского Союза в группу враждебных друг другу псевдонезависимых государств, создание огромной территории вражды и самоуничтожения, на которой все воюют против всех (не трогая природных богатств), — несостоявшийся проект, историческая ошибка Запада. Если бы деньги, потраченные на "демонтаж империи", были направлены в экономику стран СНГ, процветающую Россию давно окружали бы столь же благополучные союзные государства. Однако Запад не заинтересован в расширении круга избранных и благополучных демократий. И Украина, рожденная в СССР как союзная республика, исторически связанная с Россией, в начале 1990-х вполне осознанно и корыстно подключилась к деструктивным процессам.

На заре украинской государственности в начале 1990-х годов аттестационные комиссии ВСУ спрашивали у прибывших на малую родину из разных уголков СССР военнослужащих, будут ли воевать с Россией, если прикажут. Интернациональные привычки, прозрачные границы и мирное небо над головой совершенно не располагали к подобным тестам, но "украинский проект" Запада уже работал. НАТО настойчиво устремилось на Восток, считая, что "суверенная, независимая и стабильная Украина… имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности".

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Лавров заявил о провале проекта по включению Украины в НАТО
Кстати, о безопасности. Мы не забыли, что в ходе операции принуждения Грузии к миру в августе 2008 года российские самолеты сбивали украинские расчеты и комплексы ПВО. В нападении Грузии на Южную Осетию участвовали военнослужащие Минобороны Украины и не менее 200 членов националистической организации УНА-УНСО*. Украина активно снабжала Грузию оружием. Очевидно, признавать подобные ошибки — страшно, остановиться — позорно, продолжать — опасно. Мы наблюдаем лишь историческую инерцию.

Киев еще надеется на сближение с НАТО — после выполнения соглашения об ассоциации. Украина намерена к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Одновременно украинские руководители считают свою страну восточным флангом НАТО де-факто. Ничего удивительного, их заокеанские хозяева только в августе 2008-го услышали слова российского президента Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в феврале 2007 года (и начали анализировать эту речь после Крымской весны 2014-го).

Военнослужащие во время учений Agile Spirit-2016 в Грузии
© Ruptly Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Грузия и НАТО: почти невидимый роман длиной в 15 лет
На фоне многолетних ближневосточных неудач НАТО бряцать оружием вблизи российских границ — разновидность безумия. Впрочем, эпический "танец с саблями" Брюсселя и Тбилиси свидетельствует о некотором трезвомыслии, и позволяет прогнозировать бесконечность грузино-украинского марафона. НАТО вряд ли когда-нибудь откроет дверь для Украины. Западные стратеги пытаются приблизить Киев к НАТО так, чтобы использовать ВСУ дистанционно. Потому что национальные интересы России — это объективная реальность, красная черта, каменная стена и ядерное оружие.

Никто не скрывает, что линия НАТО — это линия фронта. На войне как на войне. Если альянс имеет право на размещение своей передовой линии обороны в Афганистане, Ираке, Ливии, вероятно, Россия имеет такое же право в Сирии, Грузии, на Украине или где потребуют условия обстановки.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
История расширения НАТО

Птицу видно по полету

Вот образец натовской поддержки: "C самого начала российско-украинского конфликта НАТО заняла твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудив противоправную и незаконную "аннексию" Россией Крыма, а также насилие и отсутствие безопасности на востоке Украины, вызванные Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, выразив свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". И что из этого следует?

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
National Interest: американцы не готовы воевать за Украину
На фоне пустой риторики Брюсселя особенно заметна твердая позиция России в защите своих национальных интересов и интересов своих союзников. В НАТО периодически призывают Россию к чему-нибудь сомнительному. Однако история идет своим путем, и в альянс никогда не примут восточноевропейские страны с территориальными конфликтами. Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. Не определена судьба Донбасса. Не заключены международные договоры о линиях разграничения в Черном и Азовском морях. И снова посмотрим на Грузию, которая считает себя частью Запада, и с 2008 года делает вид, будто рядом не существует двух независимых государств — Абхазии и Южной Осетии.

При этом путь Киева в НАТО остается мифом по целому ряду причин. Перевооружать ВСУ и реформировать штатную структуру, систему управления — очень дорого. Технологический переход и устойчивое соответствие стандартам НАТО требуют, по расчетам "Укроборонпрома", более 46 млрд. долларов, а средств у Киева нет. На западные кредиты 300-тысячной украинской армии, оснащенной преимущественно советскими образцами вооружений, невозможно перестроиться ни за два года, ни за два десятилетия. По мнению некоторых иностранных наблюдателей, украинская армия разваливается.

Жалко у пчелки
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Жалко у пчелки

Украинский военнослужащий на военной базе в пригороде Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
Бюджет уходит в минус: США могут сократить помощь Украине почти на 70%
Суть даже не в деньгах. Если для Киева НАТО видится одновременно светом в конце тоннеля, манной небесной и окончательной победой "национальной идеи" — жить за чужой счет, то для Запада "украинский проект" становится угрозой экзистенциальной. По логике Киева, которую разделяет НАТО, ракетные стрельбы на территории Крыма — это вполне законная активность. И уничтожение мирного населения на востоке Украины (на границе с Россией) — вполне легитимная антитеррористическая операция. Однако у любой безнаказанности есть предел. Донбасс и Россия — препятствия неустранимые. В случае эскалации военного конфликта Западную Европу наполнят миллионы украинских беженцев, и среди них — тысячи экстремистов.

Очевидно, такой "Майдан" альянсу не нужен. Брюсселю и Вашингтону пора искать выход из украинского тупика.

* Националистическая организация, запрещенная в России

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена