Пятнадцать лет пути Украины к НАТО: что пошло не так

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Официальный Киев делает вид, что рвется в Североатлантический альянс, уходя из-под влияния "страны-агрессора", то есть России. Однако еще 15 лет назад, 23 мая 2002 года осыпанная российскими преференциями Украина официально заявила о намерении вступить в НАТО. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством главы украинского государства Леонида Кучмы. И задолго до грузинской агрессии в Южной Осетии (2008) и Крымской весны (2014) украинский президент подписал указ о введении в силу решения СНБО о вступлении страны в альянс. Этот парадокс имеет объяснение.

Украина сразу после распада Советского Союза вступила в Совет североатлантического сотрудничества (в 1997-м переименован в Совет евроатлантического партнерства), а в 1994 году первой в СНГ присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ). Очевидно, это динамичное "братание" не было экспромтом. На Западе изначально разрабатывался унифицированный проект "Анти-России". Украинское государство и обремененное националистическими идеями общество в 1990-х показались самым подходящим материалом для изготовления послушных "деревянных солдат Урфина Джюса", состоялась серия "майданов", но что-то пошло не так.

После решения СНБО и президентского указа о вступлении Украины в альянс прошло 15 лет, а нынешний национальный лидер Петр Порошенко намерен всего лишь провести референдум о вступлении страны в НАТО. При этом члены альянса дружно не видят оснований для присоединения Украины. Брюссель на словах поддерживает Киев в проведении реформ и в достижении стандартов совместимости, однако в нынешнем ритме переподготовки украинской армии инструкторами альянса для полной реформы ВСУ потребуется более 60 лет.

Президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Ангела Меркель перед брюссельской встречей глав государств НАТО принципиально подтвердили курс на усиление восточного фланга альянса, и все же не им принадлежит решающее слово. Украинский проект явно забуксовал. Что происходит?

Цель — "балканизация" СНГ

Превращение Советского Союза в группу враждебных друг другу псевдонезависимых государств, создание огромной территории вражды и самоуничтожения, на которой все воюют против всех (не трогая природных богатств), — несостоявшийся проект, историческая ошибка Запада. Если бы деньги, потраченные на "демонтаж империи", были направлены в экономику стран СНГ, процветающую Россию давно окружали бы столь же благополучные союзные государства. Однако Запад не заинтересован в расширении круга избранных и благополучных демократий. И Украина, рожденная в СССР как союзная республика, исторически связанная с Россией, в начале 1990-х вполне осознанно и корыстно подключилась к деструктивным процессам.

На заре украинской государственности в начале 1990-х годов аттестационные комиссии ВСУ спрашивали у прибывших на малую родину из разных уголков СССР военнослужащих, будут ли воевать с Россией, если прикажут. Интернациональные привычки, прозрачные границы и мирное небо над головой совершенно не располагали к подобным тестам, но "украинский проект" Запада уже работал. НАТО настойчиво устремилось на Восток, считая, что "суверенная, независимая и стабильная Украина… имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности".

Киев еще надеется на сближение с НАТО — после выполнения соглашения об ассоциации. Украина намерена к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Одновременно украинские руководители считают свою страну восточным флангом НАТО де-факто. Ничего удивительного, их заокеанские хозяева только в августе 2008-го услышали слова российского президента Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в феврале 2007 года (и начали анализировать эту речь после Крымской весны 2014-го).

На фоне многолетних ближневосточных неудач НАТО бряцать оружием вблизи российских границ — разновидность безумия. Впрочем, эпический "танец с саблями" Брюсселя и Тбилиси свидетельствует о некотором трезвомыслии, и позволяет прогнозировать бесконечность грузино-украинского марафона. НАТО вряд ли когда-нибудь откроет дверь для Украины . Западные стратеги пытаются приблизить Киев к НАТО так, чтобы использовать ВСУ дистанционно. Потому что национальные интересы России — это объективная реальность, красная черта, каменная стена и ядерное оружие.

Никто не скрывает, что линия НАТО — это линия фронта. На войне как на войне. Если альянс имеет право на размещение своей передовой линии обороны в Афганистане, Ираке, Ливии, вероятно, Россия имеет такое же право в Сирии, Грузии, на Украине или где потребуют условия обстановки.

Птицу видно по полету

Вот образец натовской поддержки: "C самого начала российско-украинского конфликта НАТО заняла твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудив противоправную и незаконную "аннексию" Россией Крыма, а также насилие и отсутствие безопасности на востоке Украины, вызванные Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, выразив свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". И что из этого следует?

На фоне пустой риторики Брюсселя особенно заметна твердая позиция России в защите своих национальных интересов и интересов своих союзников. В НАТО периодически призывают Россию к чему-нибудь сомнительному . Однако история идет своим путем, и в альянс никогда не примут восточноевропейские страны с территориальными конфликтами. Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. Не определена судьба Донбасса . Не заключены международные договоры о линиях разграничения в Черном и Азовском морях. И снова посмотрим на Грузию, которая считает себя частью Запада, и с 2008 года делает вид, будто рядом не существует двух независимых государств — Абхазии и Южной Осетии

При этом путь Киева в НАТО остается мифом по целому ряду причин. Перевооружать ВСУ и реформировать штатную структуру, систему управления — очень дорого. Технологический переход и устойчивое соответствие стандартам НАТО требуют, по расчетам "Укроборонпрома", более 46 млрд. долларов, а средств у Киева нет. На западные кредиты 300-тысячной украинской армии, оснащенной преимущественно советскими образцами вооружений, невозможно перестроиться ни за два года, ни за два десятилетия. По мнению некоторых иностранных наблюдателей, украинская армия разваливается.

Суть даже не в деньгах. Если для Киева НАТО видится одновременно светом в конце тоннеля, манной небесной и окончательной победой "национальной идеи" — жить за чужой счет, то для Запада "украинский проект" становится угрозой экзистенциальной. По логике Киева, которую разделяет НАТО, ракетные стрельбы на территории Крыма — это вполне законная активность . И уничтожение мирного населения на востоке Украины (на границе с Россией) — вполне легитимная антитеррористическая операция . Однако у любой безнаказанности есть предел. Донбасс и Россия — препятствия неустранимые. В случае эскалации военного конфликта Западную Европу наполнят миллионы украинских беженцев, и среди них — тысячи экстремистов

Очевидно, такой "Майдан" альянсу не нужен. Брюсселю и Вашингтону пора искать выход из украинского тупика.

* Националистическая организация, запрещенная в России