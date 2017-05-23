Пятнадцать лет пути Украины к НАТО: что пошло не так

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Официальный Киев делает вид, что рвется в Североатлантический альянс, уходя из-под влияния "страны-агрессора", то есть России. Однако еще 15 лет назад, 23 мая 2002 года осыпанная российскими преференциями Украина официально заявила о намерении вступить в НАТО. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством главы украинского государства Леонида Кучмы. И задолго до грузинской агрессии в Южной Осетии (2008) и Крымской весны (2014) украинский президент подписал указ о введении в силу решения СНБО о вступлении страны в альянс. Этот парадокс имеет объяснение.
После решения СНБО и президентского указа о вступлении Украины в альянс прошло 15 лет, а нынешний национальный лидер Петр Порошенко намерен всего лишь провести референдум о вступлении страны в НАТО. При этом члены альянса дружно не видят оснований для присоединения Украины. Брюссель на словах поддерживает Киев в проведении реформ и в достижении стандартов совместимости, однако в нынешнем ритме переподготовки украинской армии инструкторами альянса для полной реформы ВСУ потребуется более 60 лет.
Президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Ангела Меркель перед брюссельской встречей глав государств НАТО принципиально подтвердили курс на усиление восточного фланга альянса, и все же не им принадлежит решающее слово. Украинский проект явно забуксовал. Что происходит?
Цель — "балканизация" СНГ
На заре украинской государственности в начале 1990-х годов аттестационные комиссии ВСУ спрашивали у прибывших на малую родину из разных уголков СССР военнослужащих, будут ли воевать с Россией, если прикажут. Интернациональные привычки, прозрачные границы и мирное небо над головой совершенно не располагали к подобным тестам, но "украинский проект" Запада уже работал. НАТО настойчиво устремилось на Восток, считая, что "суверенная, независимая и стабильная Украина… имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности".
Киев еще надеется на сближение с НАТО — после выполнения соглашения об ассоциации. Украина намерена к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Одновременно украинские руководители считают свою страну восточным флангом НАТО де-факто. Ничего удивительного, их заокеанские хозяева только в августе 2008-го услышали слова российского президента Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в феврале 2007 года (и начали анализировать эту речь после Крымской весны 2014-го)."танец с саблями" Брюсселя и Тбилиси свидетельствует о некотором трезвомыслии, и позволяет прогнозировать бесконечность грузино-украинского марафона. НАТО вряд ли когда-нибудь откроет дверь для Украины. Западные стратеги пытаются приблизить Киев к НАТО так, чтобы использовать ВСУ дистанционно. Потому что национальные интересы России — это объективная реальность, красная черта, каменная стена и ядерное оружие.
Никто не скрывает, что линия НАТО — это линия фронта. На войне как на войне. Если альянс имеет право на размещение своей передовой линии обороны в Афганистане, Ираке, Ливии, вероятно, Россия имеет такое же право в Сирии, Грузии, на Украине или где потребуют условия обстановки.
Птицу видно по полету
Вот образец натовской поддержки: "C самого начала российско-украинского конфликта НАТО заняла твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудив противоправную и незаконную "аннексию" Россией Крыма, а также насилие и отсутствие безопасности на востоке Украины, вызванные Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, выразив свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". И что из этого следует?
При этом путь Киева в НАТО остается мифом по целому ряду причин. Перевооружать ВСУ и реформировать штатную структуру, систему управления — очень дорого. Технологический переход и устойчивое соответствие стандартам НАТО требуют, по расчетам "Укроборонпрома", более 46 млрд. долларов, а средств у Киева нет. На западные кредиты 300-тысячной украинской армии, оснащенной преимущественно советскими образцами вооружений, невозможно перестроиться ни за два года, ни за два десятилетия. По мнению некоторых иностранных наблюдателей, украинская армия разваливается.законная активность. И уничтожение мирного населения на востоке Украины (на границе с Россией) — вполне легитимная антитеррористическая операция. Однако у любой безнаказанности есть предел. Донбасс и Россия — препятствия неустранимые. В случае эскалации военного конфликта Западную Европу наполнят миллионы украинских беженцев, и среди них — тысячи экстремистов.
Очевидно, такой "Майдан" альянсу не нужен. Брюсселю и Вашингтону пора искать выход из украинского тупика.
* Националистическая организация, запрещенная в России