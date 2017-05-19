В Киеве считают, что страна де-факто становится восточным флангом НАТО

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что страна стала де-факто восточным флангом НАТО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО.

"Я считаю, Украина становится де-факто восточным флангом Североатлантического альянса, потому что мы для себя определили политические задачи и вопросы безопасности исходя из тех реалий, которые очень четко встали перед нами с 2014 года", — заявила Климпуш-Цинцадзе в пятницу в ходе мероприятий по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО на Украине.

По ее словам, перспектива членства Украины в НАТО остается приоритетной, однако пока страна не готова для этого. Климпуш-Цинзадзе отметила, что глубокое партнерство с прицелом на вступление в альянс будет способствовать стабильности Украины.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.