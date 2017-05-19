"Мозговой центр Трампа": откройте дверь в НАТО для Грузии и Украины

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

25 мая состоится саммит НАТО в Брюсселе. Уже известно, что среди тем, которые обсудят лидеры стран Североатлантического альянса, будет распределение ответственности между союзниками и роль НАТО в борьбе с терроризмом. В преддверии саммита Вашингтон послал своим союзникам еще один четкий сигнал — о том, что расширение НАТО также рассматривается Соединенными Штатами как один из ключевых вопросов.

Есть такая "партия"

Среди многочисленных аналитических центров США есть think-tank, который считается весьма влиятельным, — Heritage Foundation. Влиятельным, поскольку, как пишет Washington Times, этот фонд является "ключевым союзником Дональда Трампа и его пока еще молодой администрации".

Видимо, поэтому статьи на сайте Heritage Foundation безапелляционны и похожи на инструкции для тех, кому они предназначены. Трудно предположить, что аналитический центр, будучи "ключевым союзником Трампа", пишет статьи в пустоту, никому их не адресуя. Эти инструкции написаны в такой форме, которая альтернативы не предполагает. У читателя не может не сложиться убеждения, что это позиция официального Вашингтона.

Как себя вести 25 мая

Одной из таких инструкций является недавняя статья, адресованная прежде всего участникам саммита НАТО в Брюсселе. В ней говорится: "В интересах США, чтобы НАТО держало открытой дверь для заслуживающих членства европейских стран". © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Российский ответ на мечты НАТО: Балтфлот увеличивает ракетную мощь

Одновременно статья адресована и Москве. "Россия заявляет, что рассматривает расширение НАТО как "провокацию". Однако никакая третья сторона не должна иметь право вето относительно решения суверенных стран-членов НАТО", — заявляет Heritage Foundation. Имея в виду, что решение о расширении альянса (в том числе на территорию стран бывшего СССР) принимают "сами суверенные члены НАТО".

О каких же "заслуживающих членства странах" идет речь?

Кого ждут в НАТО

Уже в мае-июне ожидается завершение всех формальных процедур о приеме в НАТО Черногории, которая станет 29-й страной в составе альянса. Многолетний лидер Черногории Мило Джуканович при содействии своих покровителей из Вашингтона и Брюсселя сначала продавил "референдум" об отделении Черногории от Сербии (в 2006 г.), а затем, в прошлом году, организовал парламентские выборы так, что в скупщину прошли "нужные" кандидаты, недавно отдавшие свои голоса за вступление в Черногории в НАТО.

То, что на массовых манифестациях черногорцы требовали проведения общенародного референдума по этому вопросу, никого не волновало. Вернее, волновало, но лишь в том плане, что подавляющее большинство черногорцев – русофилы, и потому исход референдума был бы предсказуемо отрицательным. Поэтому Джуканович провел свою страну в НАТО не прямым и честным путём – через народный референдум, — а через задворки, то есть через послушный ему парламент.

"Вступление Черногории в НАТО может показаться церемонией закрытия процедуры расширения альянса, однако это существенная ошибка", — назидательно утверждает Heritage Foundation.

Теперь на очереди соседние с Черногорией балканские страны – Македония и Босния и Герцеговина, а также Грузия. Все три государства являются официальными кандидатами на вступление в НАТО.

Грузия рассматривается первой

Грузию официально пригласили в НАТО на саммите альянса в 2008 году. Однако страна до сих пор не получила так называемый "План действий для будущих членов" (Membership Action Plan – MAP), который включает в себя перечень мероприятий, требуемых от претендента на вступление. Против предоставления Грузии статуса "страны с планом действий" выступают Германия и Франция. Берлин и Париж, как отмечает Washington Post, полагают, что "это будет провоцировать Россию, которая уже предупредила о последствиях, если Грузия (или Украина) присоединятся к альянсу. Германия и Франция также считают, что Грузию невозможно защищать, поскольку, по их мнению, НАТО не будет воевать против России".

Таким образом, конкретными адресатами "упредительной" статьи в Heritage Foundation по грузинской теме являются Германия и Франция.

Heritage Foundation упорно напоминает несогласным то, насколько хорошо себя ведет Грузия. "Даже не смотря на то, что Грузии не предоставили MAP, — говорится в статье фонда, — отношения страны с НАТО далеко превосходят традиционный "План действий для будущих членов".

Македония на очереди

Следующим достойным кандидатом Heritage Foundation видит Македонию, которая, в отличие от Грузии, не только получила MAP, но выполнила его уже к 2008 году. Ожидалось, что в том же году Македонию уже официально пригласят присоединиться к НАТО на саммите альянса в Бухаресте. Однако этому воспротивилась Греция в связи с нерешенным вопросом о названии страны-кандидата. Напомню, что Греция требует от Македонии отказаться называться так, как она официально называется. Афины считают, что название "Македония" исторически принадлежит Греции: с таким названием давно существует область на севере страны.

Другими словами, следующий сигнал Вашингтон посылает Греции. От нее требуется решить спор с Македонией и не блокировать ее прием в НАТО.

Говоря о Македонии, Heritage Foundation не преминул бросить камень в сторону России. "Десятилетнее ожидание членства в НАТО имеет негативные последствия для внутренней политики Македонии, создавая пространство для таких зловредных политических игроков, как Россия, которые эксплуатируют неспособность НАТО выполнить свои обещания, данные Македонии", — инструктирует американский фонд.

Босния и Герцеговина

Боснию и Герцеговину (БиГ) Heritage Foundation рассматривает как третью страну, которая непременно должна вступить в НАТО. БиГ изъявила желание вступить в НАТО в 2008-м. Два года спустя ей предоставили тот самый пресловутый "План действий для будущих членов".

Heritage Foundation пишет, что БиГ "добилась некоторого прогресса в реформе своей обороны и даже развернула свой войсковой контингент в Афганистане, однако страна все еще далека о того, чтобы присоединиться к альянсу".

Но только ли в этом проблема? Неужели у Черногории и Македонии, таких же республик бывшей Югославии, как и БиГ, дела с обороной обстоят намного лучше, чем в БиГ? Отнюдь. Есть другая проблема, которую Heritage Foundation называет "дополнительной", хотя она – по сути – главная.

"Есть дополнительная проблема во внутренней политике Боснии и Герцеговины, которая делает членство этой страны в НАТО проблематичным. Это, собственно, касается этнически сербского региона – Республики Сербской – одной из двух составных этнических частей Боснии и Герцеговины, которая была образована после гражданской войны в 1990-х", — пишет Heritage Foundation. При этом американцы не поясняют, в чем проблема с сербами.

А проблема в том, что сербы, где бы они ни жили – в Сербии или Республике Сербской в составе БиГ – решительно против НАТО. Сербы были главными жертвами натовских бомбардировок, и они же назначены коллективным Западом виновниками войн в бывшей Югославии. А заявку в НАТО от имени БиГ подавала другая часть страны – мусульманско-хорватская Федерации Боснии и Герцеговины.

Соответственно, сигнал Вашингтона снова послан сербам, точнее, Республике Сербской. Что конкретно можно ожидать сербам, остается только гадать. Но точно – ничего хорошего.

Без Украины – никуда

И, наконец, стратеги из Вашингтона заканчивают украинской темой, сводя инструктаж к откровенной агитке: "В свете российской агрессии украинский народ продемонстрировал – как на Майдане, так и на выборах, — что он видит свое будущее в союзе с Западом, а не под доминированием России".

Стратеги из Вашингтона пытаются притянуть Украину к НАТО, но одновременно держать ее на расстоянии. Судя по сказанному и читаемому между строк, Украину давно бы уже приняли в НАТО. Это же золотая мечта всех русофобов – разорвать кровную связь России и Украины.

Но они боятся России. А потому выдвигают причины — несущественные, заметим, в других случаях — не принимать Украину сейчас. И потому мы читаем такие пассажи: "Надо создать для Украины реально обоснованные ожидания. НАТО должно продолжать налаживать более тесные отношения с Украиной, но при этом важно понимать, что у Украины впереди еще долгий путь, прежде чем ее членство в НАТО станет серьезной возможностью". И на елку влезли, и не укололись.

Окрыленный встречей в Белом доме с Д.Трампом, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина "постепенно должна быть включена в восточный фланг НАТО". Это было смело, но неглубоко.

Штаты, несмотря на публикацию ЦУ, подобных вышеописанному от Heritage Foundation, едва ли намерены в реальности развернуть прямо сейчас широкомасштабную натовскую экспансию на постсоветское пространство.

Скорее они по-прежнему будут ждать момента, когда Россия ослабеет настолько, что не будет в состоянии возражать против вступления Украины в НАТО.

Но есть мнение, что не дождутся.