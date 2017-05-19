Киев надеется на сближение с НАТО после выполнения соглашения об ассоциации

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Выполнение соглашения об ассоциации с Евросоюзом поможет Украине получить План действий по членству в НАТО, заявила в пятницу вице-премьер страны Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО.

"Выполнение соглашения об ассоциации (между Украиной и ЕС — ред.) поможет нам быть более готовым к подаче заявки на План действий по членству и в перспективе заявки на членство", — сказала Климпуш-Цинцадзе в пятницу журналистам.

По ее словам, Украина пока не обращается за План действий по членству, однако приводит военные и другие стандарты в соответствие со стандартами НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.