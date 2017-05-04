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В мире

Что означает второе "азовское прозрение" конгресса США

19:0004.05.2017
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© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве. 2014 годБойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве. 2014 год
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Нижняя палата конгресса США приняла 3 мая законопроект, предусматривающий запрет на использование выделенных Украине средств для поддержки националистического батальона "Азов".

Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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В Мариуполе бойцы нацбатальона напали на иностранных студентов

До 30 сентября 2017 года США могут потратить 150 миллионов долларов на оказание помощи Украине, подготовку кадров, предоставление экипировки, летального оружия, поддержку разведывательной деятельности и сил национальной безопасности. Однако документ принципиально исключает помощь националистам "Азова": "Средства, предоставляемые согласно данному законопроекту, не могут быть использованы для предоставления оружия, подготовки и любой другой поддержки батальона "Азов".

Одновременно члены палаты представителей одобрили предоставление в 2017 году Украине 337 миллионов долларов на "невоенные нужды", включающие поддержку макроэкономической стабильности, борьбу с терроризмом и "противодействие России" (средства заложены в бюджет Госдепартамента).

Новобранцы батальона Азов, архивное фото
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Политолог: запрет Киеву тратить деньги США на "Азов" – "звоночек серьезный"

Автор "азовской инициативы", демократ Джон Коньерс-младший (штат Мичиган) сообщил на своем сайте: "Выражаю благодарность в связи с тем, что палата представителей единогласно приняла вчера вечером мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать членов омерзительного неонацистского "Азова".

И все же оптимизм Коньерса выглядит преждевременным. В проекте бюджета США не просматривается механизм контроля за расходованием средств на Украине, где под государственным флагом действует несколько типовых националистических батальонов. Они открыто демонстрируют эсэсовскую символику, вербуют сторонников и формируют сетевую структуру во многих странах мира. Заметим, это часть государственной политики. Вот и украинский президент Петр Порошенко вчера осудил демонтаж памятника воинам запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" в Польше.

Активисты политической партии Национальный Корпус. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Украинские националисты объявили о "крестовом походе" против Киева

Ранее радикальная политическая партия "Национальный корпус" (создана осенью 2016 года членами батальона "Азов"), украинские националисты из "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в России) и "Свободы" подписали манифест об объединении усилий. Очевидно, кто-то направляет и оплачивает усилия экстремистов.

Почему же из всех структур постмайданного националистического сброда самым отрицательным американскому конгрессу кажется "Азов" из состава МВД?

© РИА Новости . Александр МаксименкоПерейти в фотобанкБойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве. 2014 год
© РИА Новости . Александр Максименко
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Бойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве. 2014 год

Омерзительный батальон

Конгресс США еще два года назад принял поправки, согласно которым США не могут тренировать бойцов украинского спецподразделения "Азов". Более того, конгрессмены сравнили украинских патриотов с исламскими фундаменталистами. Однако министр внутренних дел Украины и создатель нацбатов Арсен Аваков продолжал утверждать, что "Азов" станет одним из первых подразделений, которые обучит Пентагон. Слова и статус Авакова на Украине имеют вес.

Бывший боец украинского нацбатальона Азов Станислав Гончаров, также известный как Террор-машина. Архивное фото
© аккаунт МВД Республики Беларусь в YouTube
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Экс-командир "Азова" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий предлагал послать добровольцев в Сирию для боевых действий на стороне США и Турции, то есть для войны против России.

Несмотря на некоторые идеологические расхождения с конгрессом США, украинское МВД и батальон "Азов" проявляют лояльность к американцам и готовы защищать интересы Вашингтона, где прикажут. На этом фоне лишение финансирования может показаться "Азову" настоящей "зрадой" (предательством). Вероятно, что-то пошло не так в МВД, ведь нацбатальоны из состава ВСУ ("Айдар", "Донбасс" и другие) продолжают ощущать заботу американского бюджета. 

Батальон "Азов" сформирован на базе военизированной национал-социалистической группировки "Патриот Украины" под лозунгами превосходства белой расы, расовой чистоты, необходимости авторитарной власти и "централизованной национальной экономики". Программа "патриотов Украины" сближает батальон с немецким национал-социализмом и итальянским фашизмом. Под знаменем "Азова" с неонацистским символом "Вольфсангель" собираются расисты и антисемиты.

Церемония принятия присяги новобранцами батальона Азов. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Котенко
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В Бразилии выявили группу вербовщиков батальона "Азов"

И все же проблемы финансирования боевиков, как правило, находятся вне идеологического поля. Либо американские кураторы опасаются неконтролируемых степеней свободы своего детища, ведь "Азов" обещал повернуть оружие, в том числе танки, против украинского правительства (если Киев попытается решить проблему Донбасса дипломатическим путем). Либо Вашингтон намеренно дистанцируется от националистического проекта, сознавая, как далеко все зашло. В любом случае отказ в помощи одному из националистических военизированных формирований МВД Украины носит демонстративный, предупредительный характер — и это второй звонок Авакову.

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" под Широкино, Донецкая область
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы батальона "Азов" под Широкино, Донецкая область

Механика экстремизма

Основателем "Азова" считается Андрей Билецкий, который еще в 2008 году организовал неонацистскую группировку "Социал-национальная ассамблея", позднее возглавлял харьковскую ультранационалистическую организацию "Патриот Украины". По обвинению в экстремизме и покушении на убийство сидел более двух лет под следствием — до "победы Майдана" в феврале 2014-го. Маловероятно, что освободившийся из СИЗО Билецкий смог за два месяца самостоятельно сформировать и вооружить добровольческий национальный батальон (на первом этапе — около 300 человек). Полагаю, стройный "мобилизационный проект" — систему националистических батальонов — создавали другие люди, а Билецкого лишь назначили исполнителем.

Бойцы добровольческого батальона Азов. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsy
В ЛНР рассказали о размещении нацбатальона "Азов" в Донбассе

В апреле 2014 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о создании нескольких специальных подразделений при МВД из числа патриотически настроенных граждан, желающих отстаивать территориальную целостность украинского государства и воевать с "террористами на востоке Украины". Эти военизированные формирования получали наименование с привязкой к предполагаемым операционным зонам — так появились "Азов", "Донбасс" и "Крым".

Первую кровь мирных жителей батальон "Азов" пролил в мае 2014 года в Мариуполе. В июне азовцы участвовали в митинге-погроме у российского посольства в Киеве (здание закидали дымовыми шашками и взрывпакетами, выбили все окна, перевернули автомобили). А затем нацбат был направлен "добивать" ополченцев Донбасса.

Тренировка бойцов батальона Азов
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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С тех пор псевдопатриоты Украины и примкнувшие к ним иностранцы в рядах "Азова" почему-то прячут лицо. Их подготовка на американский лад у военного человека может вызвать только улыбку, однако эти нелюди три года стреляют в мирных жителей Донбасса.

Вероятно, законченных "патриотов Украины" на поле боя не хватает, и "Азов" учит воевать маленьких детей. Вербовщики-националисты активно ищут сторонников по всему миру. Недавно в Донбассе появились женщины-снайперы из нескольких европейских стран, а в декабре 2016 года прошли задержания представителей "Азова" и местных рекрутов-неонацистов в восьми городах Бразилии.

Эдак из Южной Америки нацбат "Азов" и до США доберется — вместе с американскими гранатометами Javelin для убедительности. Как говорят в России, каждая палка — о двух концах.

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