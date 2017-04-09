В Донбассе воюют женщины-снайперы из Европы, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила воюющих на стороне украинских силовиков женщин-снайперов из нескольких европейских стран, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши", — рассказал Марочко.

По его данным, в целом ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению. Накануне Марочко заявил, что ВСУ доставили в Донбасс очередную партию военной техники, в том числе артустановки "Акация", БТР и 30 танков.

Ранее о женщинах-снайперах заявляли и в ДНР. По словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина, в зону конфликта прибыло женское подразделение "Правого сектора"* под названием "Ведьмы". Они ведут огонь по жилым районам вблизи линии соприкосновения, утверждал Басурин.

*Организация "Правый сектор", куда входит подразделение "Ведьмы", запрещена в России.