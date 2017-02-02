Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
Согласно новой редакции Военной доктрины Украины, обнародованной 24 сентября 2015 года, Киев считает своей приоритетной задачей углубление сотрудничества с НАТО. Власти намерены к 2020 году добиться полной совместимости ВСУ с соответствующими силами стран-членов альянса.
Специалисты также отмечают, что НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.