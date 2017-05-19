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"Горячие перехваты" над Восточно-Китайским морем: это выбор США

16:3119.05.2017
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© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС КитаяСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Два китайских истребителя Су-30 перехватили сегодня самолет WC-135 Constant Phoenix ВВС США над Восточно-Китайским морем.

Истребитель ВВС Китая. Архивное фото
© Фото : Defense Dept./Staff Sgt. D. Myles Cullen, USAF
Маневры над морем: китайские истребители перехватили самолет США
Специализация американского самолета — радиотехническая разведка. Как водится, власти Соединенных Штатов заявили, что перехват был непрофессиональным. Годом ранее китайские истребители дважды перехватывали над Южно-Китайским морем американский самолет-разведчик RC-135, и Пентагон также называл действия китайских истребителей опасными, а Китай требовал от США прекращения разведывательных полетов.

Ближайший региональный союзник американцев Япония сегодня также подняла по тревоге истребитель F-15 — на перехват беспилотного летательного аппарата в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). По данным японской службы безопасности на море, утром 18 мая четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку. Затем с одного из кораблей был поднят беспилотник (впервые за время наблюдений). Японский министр обороны Томоми Инада считает это нарушением суверенитета Страны восходящего солнца.

Истребители ВМС США F/A-18
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эксперт о перехвате КНР самолета США: а что нужно козлу в дальнем огороде?

Военно-морские силы США начали сегодня передислокацию авианосца Ronald Reagan из японской Йокосуки к побережью Корейского полуострова, где уже находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.

© AP Photo / Eugene HoshikoАвианосец Ronald Reagan на базе Йокосука, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Авианосец Ronald Reagan на базе Йокосука, Япония

Для чего Соединенным Штатам понадобились сразу две авианосные ударные группы у Корейского полуострова?

Особенности маневров

Считается, что ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась после ракетного испытания Пхеньяна 14 мая (баллистическая ракета средней дальности впервые достигла высоты в 2000 км и упала в нейтральных водах Японского моря, в 800 км от места старта). Однако авианосная ударная группа (АУГ) США во главе с USS Carl Vinson направилась к полуострову ранее, а до того в Японском море АУГ демонстрировала силу в совместных маневрах с ВМС Японии и Южной Кореи. Заметим: ракетные залпы КНДР, как правило, совпадают с крупномасштабными американо-южнокорейскими военными учениями и угрозами в адрес Пхеньяна.

Самолет Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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В апреле помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо", Пентагон разместил два эсминца в 500 километрах от побережья КНДР, телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по северокорейским военным объектам. В свою очередь заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс обвинил американского президента Дональда Трампа в создании "порочного круга" напряженности. И этот круг гораздо шире, чем кажется. Главная цель военных маневров США в Тихом океане — Китай.

© REUTERS / U.S. Air ForceСамолет WC-135 Constant Phoenix ВВС США
© REUTERS / U.S. Air Force
Самолет WC-135 Constant Phoenix ВВС США

Перехваченный сегодня китайскими истребителями Су-30 американский WC-135W Constant Phoenix — cамолет радиотехнического обеспечения, который собирает данные для AFTAC (Air Force Technical Applications Center), идентифицирует загрязнения, вызванные ядерными испытаниями. И все же это самолет-разведчик, а Восточно-Китайское море омывает берега КНР. Полет WC-135W Constant Phoenix — лишь малое звено в цепи событий.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Lockheed Martin
Китай потребовал от США прекратить размещение системы ПРО в Южной Корее

Соединенные Штаты в мае разместили на своей военной базе в Йокосуке (Япония) пять беспилотных шпионов Global Hawk и обслуживающий персонал (110 человек). Беспилотники переведены с Гуама вроде бы на время летних тайфунов. Только на широте Йокосуки штормит не меньше (в городе стволы пальм усилены деревянными упорами). БПЛА Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высот до 16 километров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. Вряд ли вся эта суперсовременная техника будет работать исключительно против КНДР.

© AP Photo / Eric TalmadgeБПЛА Global Hawk на авиабазе в Японии
© AP Photo / Eric Talmadge
БПЛА Global Hawk на авиабазе в Японии

Демонстрируя добрую волю, Китай вернул США перехваченный в Южно-Китайском море 15 декабря американский подводный автоматический аппарат, однако напряжение в регионе не снижается. Недавняя демонстрация ядерных возможностей США адресована не только Северной Корее. Американцы стремятся любой ценой сохранить региональное влияние.

Вековые разночтения

У Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Брунея и Японии имеются многолетние разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Истребители СУ-27
© РИА Новости
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Острова Сенкаку/Дяоюйдао являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Токио утверждает, что острова принадлежат Японии с 1895 года. В Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как территория Китая. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. В Токио полагают, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова, когда на прилегающем шельфе разведали залежи углеводородов.

Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
© AP Photo / Koji Sasahara
США и Япония продолжат маневры у Корейского полуострова, заявили в сенате
Пекин объявил в 2013 году о создании в районе спорных островов в Восточно-Китайском море опознавательной зоны ПВО и потребовал отчета о маршруте всех транзитных самолетов. США, Япония, Республика Корея, Австралия и другие страны отнеслись к этому отрицательно. Япония предупредила Китай, что будет сбивать его беспилотники вблизи спорных островов. Американская сторона подчеркивает незаконный характер строительства островов КНР в Южно-Китайском море и "неуважение к международным нормам". Вашингтон намерен запретить доступ китайцев к спорным островам.

Квантовый процессор. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda
Квантовая гонка вооружений: Китай пошел на обгон США
Очевидно, Пекин раздражают постоянный надзор "гаранта свободы навигации" в лице ВМС США, усилия американской военной разведки, элементы американской ПРО в Южной Корее и серийные маневры ВМС США у берегов КНДР. Между тем Китай продолжает мирное освоение прилегающих морей и вчера объявил об успешном извлечении со дна Южно-Китайского моря "горючего льда" — гидрата природного газа. Один кубический метр кристаллического соединения метана и воды содержит 164 кубических метра обычного природного газа без примесей. По заявлениям представителей Министерства природных ресурсов Китая, начало промышленной добычи газогидрата может означать переход к чистой альтернативной энергетике будущего.

© AP Photo / Xinhua/ Liang XuКитайская буровая платформа в Южно-Китайском море. 16 мая 2017 года
© AP Photo / Xinhua/ Liang Xu
Китайская буровая платформа в Южно-Китайском море. 16 мая 2017 года

Китайские моряки. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Каминская
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Эксперт: новый китайский авианосец изменит баланс сил в регионе
Кстати, о будущем. The New York Times опубликовала тревожную статью об огромных инфраструктурных инвестициях Китая в Юго-Восточной и Центральной Азии. Еженедельный американский журнал The Week подозревает Китай в имперских амбициях на африканском направлении — в ущерб США. И даже индийское издание Hindustan Times отмечает: "Запад несет ответственность за китайский проект… Индия будет вынуждена использовать свое дипломатическое и экономическое влияние для противодействия экономической и геополитической экспансии Китая по всему миру".

Как бы то ни было, слухи о китайской колониальной империи XXI века сильно преувеличены, а мирное соревнование Пекина не имеет ничего общего с кровавыми ближневосточными хрониками последних десятилетий авторства США.

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