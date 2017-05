"Горячие перехваты" над Восточно-Китайским морем: это выбор США

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Два китайских истребителя Су-30 перехватили сегодня самолет WC-135 Constant Phoenix ВВС США над Восточно-Китайским морем.

Специализация американского самолета — радиотехническая разведка. Как водится, власти Соединенных Штатов заявили, что перехват был непрофессиональным. Годом ранее китайские истребители дважды перехватывали над Южно-Китайским морем американский самолет-разведчик RC-135 , и Пентагон также называл действия китайских истребителей опасными, а Китай требовал от США прекращения разведывательных полетов.

Ближайший региональный союзник американцев Япония сегодня также подняла по тревоге истребитель F-15 — на перехват беспилотного летательного аппарата в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). По данным японской службы безопасности на море, утром 18 мая четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку. Затем с одного из кораблей был поднят беспилотник (впервые за время наблюдений). Японский министр обороны Томоми Инада считает это нарушением суверенитета Страны восходящего солнца.

Военно-морские силы США начали сегодня передислокацию авианосца Ronald Reagan из японской Йокосуки к побережью Корейского полуострова, где уже находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Авианосец Ronald Reagan на базе Йокосука, Япония © AP Photo / Eugene Hoshiko Авианосец Ronald Reagan на базе Йокосука, Япония

Для чего Соединенным Штатам понадобились сразу две авианосные ударные группы у Корейского полуострова?

Особенности маневров

Считается, что ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась после ракетного испытания Пхеньяна 14 мая (баллистическая ракета средней дальности впервые достигла высоты в 2000 км и упала в нейтральных водах Японского моря, в 800 км от места старта). Однако авианосная ударная группа (АУГ) США во главе с USS Carl Vinson направилась к полуострову ранее, а до того в Японском море АУГ демонстрировала силу в совместных маневрах с ВМС Японии и Южной Кореи. Заметим: ракетные залпы КНДР, как правило, совпадают с крупномасштабными американо-южнокорейскими военными учениями и угрозами в адрес Пхеньяна.

В апреле помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо", Пентагон разместил два эсминца в 500 километрах от побережья КНДР, телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по северокорейским военным объектам. В свою очередь заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс обвинил американского президента Дональда Трампа в создании "порочного круга" напряженности. И этот круг гораздо шире, чем кажется. Главная цель военных маневров США в Тихом океане — Китай.

Перехваченный сегодня китайскими истребителями Су-30 американский WC-135W Constant Phoenix — cамолет радиотехнического обеспечения, который собирает данные для AFTAC (Air Force Technical Applications Center), идентифицирует загрязнения, вызванные ядерными испытаниями. И все же это самолет-разведчик, а Восточно-Китайское море омывает берега КНР. Полет WC-135W Constant Phoenix — лишь малое звено в цепи событий.

Соединенные Штаты в мае разместили на своей военной базе в Йокосуке (Япония) пять беспилотных шпионов Global Hawk и обслуживающий персонал (110 человек). Беспилотники переведены с Гуама вроде бы на время летних тайфунов. Только на широте Йокосуки штормит не меньше (в городе стволы пальм усилены деревянными упорами). БПЛА Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высот до 16 километров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. Вряд ли вся эта суперсовременная техника будет работать исключительно против КНДР.

© AP Photo / Eric Talmadge БПЛА Global Hawk на авиабазе в Японии © AP Photo / Eric Talmadge БПЛА Global Hawk на авиабазе в Японии

Демонстрируя добрую волю, Китай вернул США перехваченный в Южно-Китайском море 15 декабря американский подводный автоматический аппарат, однако напряжение в регионе не снижается. Недавняя демонстрация ядерных возможностей США адресована не только Северной Корее. Американцы стремятся любой ценой сохранить региональное влияние.

Вековые разночтения

У Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Брунея и Японии имеются многолетние разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Острова Сенкаку/Дяоюйдао являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Токио утверждает, что острова принадлежат Японии с 1895 года. В Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как территория Китая. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. В Токио полагают, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова, когда на прилегающем шельфе разведали залежи углеводородов.

Пекин объявил в 2013 году о создании в районе спорных островов в Восточно-Китайском море опознавательной зоны ПВО и потребовал отчета о маршруте всех транзитных самолетов. США, Япония, Республика Корея, Австралия и другие страны отнеслись к этому отрицательно. Япония предупредила Китай, что будет сбивать его беспилотники вблизи спорных островов. Американская сторона подчеркивает незаконный характер строительства островов КНР в Южно-Китайском море и " неуважение к международным нормам ". Вашингтон намерен запретить доступ китайцев к спорным островам.

© AP Photo / Xinhua/ Liang Xu Китайская буровая платформа в Южно-Китайском море. 16 мая 2017 года © AP Photo / Xinhua/ Liang Xu Китайская буровая платформа в Южно-Китайском море. 16 мая 2017 года

Очевидно, Пекин раздражают постоянный надзор "гаранта свободы навигации" в лице ВМС США, усилия американской военной разведки , элементы американской ПРО в Южной Корее и серийные маневры ВМС США у берегов КНДР . Между тем Китай продолжает мирное освоение прилегающих морей и вчера объявил об успешном извлечении со дна Южно-Китайского моря " горючего льда " — гидрата природного газа. Один кубический метр кристаллического соединения метана и воды содержит 164 кубических метра обычного природного газа без примесей. По заявлениям представителей Министерства природных ресурсов Китая, начало промышленной добычи газогидрата может означать переход к чистой альтернативной энергетике будущего.

Кстати, о будущем. The New York Times опубликовала тревожную статью об огромных инфраструктурных инвестициях Китая в Юго-Восточной и Центральной Азии . Еженедельный американский журнал The Week подозревает Китай в имперских амбициях на африканском направлении — в ущерб США . И даже индийское издание Hindustan Times отмечает : "Запад несет ответственность за китайский проект… Индия будет вынуждена использовать свое дипломатическое и экономическое влияние для противодействия экономической и геополитической экспансии Китая по всему миру".

Как бы то ни было, слухи о китайской колониальной империи XXI века сильно преувеличены, а мирное соревнование Пекина не имеет ничего общего с кровавыми ближневосточными хрониками последних десятилетий авторства США.