Японские истребители подняли по тревоге из-за китайского дрона

ТОКИО, 19 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Истребители японских военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге из-за появления беспилотного летающего устройства в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), сообщила министр обороны Японии Томоми Инада.

"(Появление дрона – ред.) является нарушением суверенитета нашей страны. Мы считаем, что это означает нарушение воздушного пространства", — сказала министр на пресс-конференции в пятницу.

Дрон поднялся с борта китайского судна безопасности на море, которое вошло в акваторию в районе островов. В ответ на это Япония подняла истребитель F-15.

По данным японской службы безопасности на море, утром в четверг четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку. Затем с борта одного из них был поднят беспилотник. Использование Китаем дронов в районе остров наблюдается впервые. МИД Японии заявил протест через посольство Китая.

В последний раз китайские корабли заходили в территориальные воды Японии в районе островов 8 мая. При канцелярии премьер-министра тогда был создан так называемый штаб реагирования.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.