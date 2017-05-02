СМИ: США разместят на базе Йокосука в Японии беспилотники Global Hawk

ТОКИО, 2 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Пять беспилотных самолетов-шпионов Global Hawk будут размещены на американской военной базе Йокосука в Японии, сообщила телекомпания NHK.

Первый такой самолет приземлился на базе ночью в понедельник. В ближайшее время должны прибыть еще четыре таких самолета. Они будут дислоцированы на базе Йокосука до октября. Для их обслуживания на базу прибудут также 110 человек.

Беспилотники временно переводятся сюда с Гуама, так как там в летний период их полеты часто нарушаются тайфунами. Размещение их на летний период в Йокосуке позволит эффективнее вести наблюдение за КНДР в виду активизации ее ядерной и ракетной программ в последнее время. Ранее БПЛА Global Hawk с Гуама размещали на американской базе Мисава в префектуре Аомори, но из-за ремонта взлетно-посадочной полосы там было решено впервые перевести их на базу в Йокосука.

БПЛА Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. Министерство обороны Японии считает необходимым приобретение беспилотных разведчиков в связи с усилением активности Китая и угрозой ракетных запусков с территории КНДР.