Китай опубликовал кадры успешной добычи горючего льда в Южно-Китайском море

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Китай объявил об успешном эксперименте по извлечению со дна Южно-Китайского моря "горючего льда" — гидрата природного газа. По заявлениям представителей Министерства природных ресурсов Китая в эфире телекомпании CCTV, начало промышленной добычи газогидрата может означать переход к чистой альтернативной энергетике будущего.

По сообщению представителя Китайской Геологической службы Е Цзянляна (Ye Jianliang), работы по извлечению газогидратов с глубины более километра проводятся с 10 мая. За это время удалось произвести более 120 тысяч кубических метров газа.

По мнению заведующего отделом исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований Российской академии наук Вячеслава Кулагина, говорить о начале энергетической революции пока преждевременно.

"То, что Китаю удалось подтвердить возможность извлечения газа из газогидратов, с точки зрения науки это действительно достижение, — комментирует Вячеслав Кулагин. – Но на сегодняшний день ключевым вопросом является экономическая эффективность такого метода добычи метана, которая пока не раскрывается. По существующим на данный момент оценкам, на ближайшие годы и даже десятилетия извлечение газа из газогидратов вряд ли станет рентабельным, и тот же Китай не рассматривает в своих стратегических документах газогидраты в качестве одного из основных видов топлива в среднесрочной перспективе. Например, активные исследования по добыче сланцевого газа проводились в течение 35 лет, прежде чем технология стала экономически эффективной, а первая добыча сланцевого газа была еще в далеком 1821 г. В ситуации с гидратами всё станет понятнее, когда будут объявлены экономические показатели проекта".

"Горючий лед" — газогидрат — представляет собой ледяное кристаллическое соединение, образованное природным газом (метаном) и водой при высоком давлении и низкой температуре. Один кубический метр "горючего льда" содержит 164 кубических метра обычного природного газа и практически не содержит примесей. Общемировые предполагаемые запасы горючего льда более чем в два раза превосходят запасы угля, нефти и природного газа. Самые крупные месторождения находятся у побережья Китая. Первые удачные опыты по извлечению природного газа из газогидратов провела Япония в 2013 году, однако в дальнейшем прекратила разработки.