СМИ: китайские истребители перехватили американский военный самолет

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Два истребителя Китая осуществили перехват американского военного самолета над Восточно-Китайским морем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух военных чиновников США.
Военные чиновники США сообщили, что команда американского самолета охарактеризовала эти действия как "непрофессиональные".
По данным чиновников, американский самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что соответствующая информация была направлена Китаю через "соответствующие дипломатические каналы".