СМИ: китайские истребители перехватили американский военный самолет

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Два истребителя Китая осуществили перехват американского военного самолета над Восточно-Китайским морем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух военных чиновников США.

По данным телеканала, американский самолет WC-135 Constant Phoenix, задачей которого является сбор образцов из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил в среду плановую миссию в международном воздушным пространстве над Восточно-Китайским морем, когда его перехватили два китайских истребителя Су-30.

Военные чиновники США сообщили, что команда американского самолета охарактеризовала эти действия как "непрофессиональные".

По данным чиновников, американский самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что соответствующая информация была направлена Китаю через "соответствующие дипломатические каналы".