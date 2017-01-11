WP: Тиллерсон уверен, что КНР строит остров в Южно-Китайском море незаконно

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Китай ведет строительство острова в Южно-Китайском море в нарушение международных норм, заявляет кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон во вступительном слове на назначенных на среду слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Текст опубликовала во вторник вечером на своем сайте газета The Washington Post.

"Проводимое Китаем строительство острова в Южно-Китайском море представляет собой незаконный захват спорных территорий и неуважение к международным нормам", — говорится в документе.

Согласно тексту, Тиллерсон обвиняет Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и в "агрессивном и экспансионистском поведении в цифровом пространстве".

По его словам, Китай "также не является надежным партнером в вопросе оказания влияния на КНДР".

Тиллерсон обвинил Пекин в "несдержанных действиях ради достижения собственных целей". По его мнению, они "иногда вступают в конфликт с американскими интересами".

"Мы должны иметь дело с тем, что мы видим на самом деле, а не с тем, на что надеемся", — резюмировал Тиллерсон, имея в виду необходимость оценивать сотрудничество с Китаем по конкретным результатам.