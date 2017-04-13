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Что стоит за ударами Трампа по всем штабам сразу

20:3913.04.2017
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Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017/ Mandel Ngan

Владимир Лепехин

Не успел западный мир всей своей дезинформационной мощью навалиться на Россию после сообщения о "химической атаке Асада" в Идлибе, как Пентагон нанес ракетный удар по сирийской авиабазе и отправил ударную группу ВМФ США к берегам Северной Кореи. Не успели западные и российские СМИ выдвинуть сто и одну версию причин столь жесткого решения президента США и последующей атаки на Россию американского представителя в ООН, как в Москву якобы с ультиматумом прибыл Рекс Тиллерсон. Не успели госсекретарь США и президент России договориться о возобновлении диалога между двумя странами, как телекомпания CNN (главное антитрамповское СМИ) сообщила, как всегда со ссылкой на анонима, будто американская разведка располагает перехватом сообщения сирийских военных и специалистов в области химоружия, обсуждавших подготовку атаки с применением газа зарин в провинции Идлиб.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

 

Кто конкретно обсуждал, когда и по поводу применения кем — CNN, разумеется, не сообщает. Да это и не важно. Важно дезавуировать договоренности, достигнутые Тиллерсоном в Москве во время встречи с Путиным, а также начать новую атаку на Трампа все на той же волне русофобии и в соответствии с методикой, описанной мною в статье "Принцип секретной диктатуры: как доказать любую ложь".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
"Огонь по своим" коалиции США в Сирии привел к гибели 18 бойцов оппозиции
Однако же Трамп ответил на козни CNN очередным военным решением. И в то время как телекомпания транслировала в эфире свои байки, самолеты международной коалиции во главе с США уже бомбили склад с химоружием террористической группировки ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей,
Трамп словно говорит своим оппонентам-демократам: "Вы хотели от меня жесткой позиции — получайте".

Выбор США: между мировой войной и революцией

Оценки действий американского президента в российских СМИ в последнюю неделю представляли собой широчайшую палитру мнений: от "мы же говорили, что Трамп не дружит с головой" и до "Трамп сломался — и лег под банкстеров". Однако давайте попытаемся понять подоплеку и сам смысл принимаемых им жестких решений.

Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo/ Evan Vucci
Военно-пластическая операция. Трамп вернул НАТО молодость

Полагаю, нужно признать, что победа Трампа на выборах по итогам жесточайшей битвы с демократами свидетельствует о том, что он очень неглуп. И все те эпитеты, которыми награждают его обыватели, звезды Голливуда и американские демократы, это все не о нем. Другое дело, что Трамп, помимо прочего, еще и профессиональный шоумен, а потому эксцентричные поступки (с двойным и даже с тройным смыслом) вполне в его стиле. И мне жаль тех "экспертов", принимающих его решение ударить по сирийской авиабазе в Хомсе из-за якобы "совершенной с нее химической атаки" за чистую монету.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo/ Raqqa Media Center
Колумнист NYT призвал США прекратить борьбу с ИГ* в Сирии
Вы верите словам Трампа, будто он сообщил Си Цзиньпину о запуске 59 ракет по Сирии только во время десерта? Лично я не исключаю, что ракетный удар по сирийской авиабазе и был собственно десертом на этом американо-китайском ужине. У вас были сомнения по поводу того, что Владимир Путин примет Рекса Тиллерсона? У меня — нет.

Если Трамп — тот, кто верит любой басне от СМИ и не ведает, что творит, то его миллиарды свалились к нему с неба. Скорее, не так уж далеки от истины те, кто считает ракетную атаку американских военных на сирийскую авиабазу хорошо подготовленным шоу, адресованным властным структурам США.

Главное в любом шоу — не смысл действия, а реакция зрителя. Так что нужно понимать, на какую аудиторию рассчитаны представления американских военных в Хомсе и Дейр-эз-Зоре.

Чтобы устроить шоу с применением реквизита в виде ракет средней дальности и ударов тяжелых бомбардировщиков, нужны очень веские основания. И эти основания следует искать внутри самих США.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo/ Alex Brandon
Трамп сообщил Си Цзиньпину об ударе по авиабазе в Сирии во время десерта

Нужно понимать, что сегодня система государственного управления в США переживает период трансформации. Точнее, предтрансформации, когда сторонники американских демократов не хотят сдавать своих позиций и пускаются во все тяжкие, а команда Трампа, увы, пока не в силах ни утвердить в конгрессе конкретный план действий, ни довести его до силовых структур. Так вот, с учетом названных обстоятельств, все, что ни делается сегодня Госдепом в Сирии или где-то еще, следует воспринимать через призму текущей борьбы сторонников и противников Трампа за влияние в конгрессе и других структурах американской власти.

© AFP 2017/ Jim Watson
Президент США Дональд Трамп

Главный адресат шоу Трампа — конгресс США

На минувшей неделе автор этих строк отметил, что показания экс-советника Трампа Флинна "могут стать моментом истины в расследовании, направленном на получение основания для запуска импичмента Дональда Трампа". Еще одной линией наступления на президента его оппонентов стало предстоящее голосование в конгрессе по кандидатуре одного из членов Верховного суда — Нила Горсача, выдвинутого Трампом.

Военнослужащие на палубе авианосца ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© REUTERS/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
Америка возвращается на круги своя, или Проекция внутреннего хаоса

Сегодня в сенате республиканцы имеют перевес всего в три-четыре голоса — и это весьма зыбкая опора для Трампа, чтобы провести кандидатуру Горсача, призванного обеспечить перевес за Трампом в Верховном суде, где тоже сложился зыбкий паритет между республиканцами и демократами. И сегодня демократы вошли в раж: им нужно всего два-три дополнительных голоса, чтобы парализовать судебную систему страны.

В таком противостоянии, когда один голос в сенате может решить судьбу США и мира, каждая из сторон часто готова на все.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan
Die Zeit: Трамп может оказаться в изоляции после удара по Сирии
Полагаю, что инсценировка химической атаки в Идлибе — то, на что решились в своих попытках сломать Трампа и формирующийся альтерглобалистский тренд его противники. Они явно рассчитывали на то, что Трамп не решится дать подобающий отпор Асаду и русским, и тем самым лишний раз подтвердит свое пособничество врагам США. Они рассчитывали переломить ситуацию в конгрессе, а там — трава не расти, все забудут про фейки из Идлиба. Однако Трамп подхватил изощренную игру своих оппонентов и ответил на нее не менее циничной контригрой — организацией серии шоу с ударами по всем неприятельским штабам сразу.

По сути, Трамп вышиб приготовленный для него клин встречным клином, доведя очередную провокацию в Сирии до абсурда. Именно в контексте угрожающего миру своей невнятностью ракетного удара по базе Шайрат чудовищная ложь западных СМИ стала абсолютно очевидной.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото: U.S. Navy
Эксперт: "оружие демократии" США – "Томагавки", но и они не безупречны
Думаю, что Трампа вряд ли волнует мнение Дамаска или даже Москвы. Основное поле его действий — борьба за власть в самих Штатах. Он должен обеспечить себе большинство в конгрессе, прочные позиции в Верховном суде и поддержку в силовых структурах. Так что не стоит удивляться, если уже завтра какая-нибудь американская ракета поразит объекты на территории какой-то другой страны.

Глобалисты раз за разом выпрыгивают из штанов, чтобы сделать войну неизбежной, — и пытаются заставить развязать ее именно Трампа. Думаю, это прекрасно понимает и сам глава США. И, как я полагаю, предпочитает продолжать шоу, привлекая в партнеры Путина и Си Цзиньпина, а не играть в поддавки с отживающей натурой вроде Клинтон или Маккейна.

© AFP 2017/ Nicolas Asfouri
Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Не те силы стоят сегодня за Трампом, чтобы отдать американским демократам решающую партию XXI века. На мировой шахматной доске Трамп играет сегодня белыми.

Это там, в Вашингтоне, рубят сегодня лес, а до Сирии и других точек сопротивления долетают щепки в виде химических атак (привет Асаду от демократов) и как бы ответных ракетных ударов (привет ему от Трампа).

Вопрос только в том, надолго ли растянется шоу Трампа. И какой ценой обойдется ему реальная победа над своими противниками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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