Что стоит за ударами Трампа по всем штабам сразу

Владимир Лепехин

Не успел западный мир всей своей дезинформационной мощью навалиться на Россию после сообщения о "химической атаке Асада" в Идлибе, как Пентагон нанес ракетный удар по сирийской авиабазе и отправил ударную группу ВМФ США к берегам Северной Кореи. Не успели западные и российские СМИ выдвинуть сто и одну версию причин столь жесткого решения президента США и последующей атаки на Россию американского представителя в ООН, как в Москву якобы с ультиматумом прибыл Рекс Тиллерсон. Не успели госсекретарь США и президент России договориться о возобновлении диалога между двумя странами, как телекомпания CNN (главное антитрамповское СМИ) сообщила, как всегда со ссылкой на анонима, будто американская разведка располагает перехватом сообщения сирийских военных и специалистов в области химоружия, обсуждавших подготовку атаки с применением газа зарин в провинции Идлиб.

Кто конкретно обсуждал, когда и по поводу применения кем — CNN, разумеется, не сообщает. Да это и не важно. Важно дезавуировать договоренности, достигнутые Тиллерсоном в Москве во время встречи с Путиным, а также начать новую атаку на Трампа все на той же волне русофобии и в соответствии с методикой, описанной мною в статье "Принцип секретной диктатуры: как доказать любую ложь".

Выбор США: между мировой войной и революцией

Однако же Трамп ответил на козни CNN очередным военным решением. И в то время как телекомпания транслировала в эфире свои байки, самолеты международной коалиции во главе с США уже бомбили склад с химоружием террористической группировки ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей,Трамп словно говорит своим оппонентам-демократам: "Вы хотели от меня жесткой позиции — получайте".

Оценки действий американского президента в российских СМИ в последнюю неделю представляли собой широчайшую палитру мнений: от "мы же говорили, что Трамп не дружит с головой" и до "Трамп сломался — и лег под банкстеров". Однако давайте попытаемся понять подоплеку и сам смысл принимаемых им жестких решений.

Полагаю, нужно признать, что победа Трампа на выборах по итогам жесточайшей битвы с демократами свидетельствует о том, что он очень неглуп. И все те эпитеты, которыми награждают его обыватели, звезды Голливуда и американские демократы, это все не о нем. Другое дело, что Трамп, помимо прочего, еще и профессиональный шоумен, а потому эксцентричные поступки (с двойным и даже с тройным смыслом) вполне в его стиле. И мне жаль тех "экспертов", принимающих его решение ударить по сирийской авиабазе в Хомсе из-за якобы "совершенной с нее химической атаки" за чистую монету.

Вы верите словам Трампа, будто он сообщил Си Цзиньпину о запуске 59 ракет по Сирии только во время десерта? Лично я не исключаю, что ракетный удар по сирийской авиабазе и был собственно десертом на этом американо-китайском ужине. У вас были сомнения по поводу того, что Владимир Путин примет Рекса Тиллерсона? У меня — нет.

Если Трамп — тот, кто верит любой басне от СМИ и не ведает, что творит, то его миллиарды свалились к нему с неба. Скорее, не так уж далеки от истины те, кто считает ракетную атаку американских военных на сирийскую авиабазу хорошо подготовленным шоу, адресованным властным структурам США.

Главное в любом шоу — не смысл действия, а реакция зрителя. Так что нужно понимать, на какую аудиторию рассчитаны представления американских военных в Хомсе и Дейр-эз-Зоре.

Чтобы устроить шоу с применением реквизита в виде ракет средней дальности и ударов тяжелых бомбардировщиков, нужны очень веские основания. И эти основания следует искать внутри самих США.

Нужно понимать, что сегодня система государственного управления в США переживает период трансформации. Точнее, предтрансформации, когда сторонники американских демократов не хотят сдавать своих позиций и пускаются во все тяжкие, а команда Трампа, увы, пока не в силах ни утвердить в конгрессе конкретный план действий, ни довести его до силовых структур. Так вот, с учетом названных обстоятельств, все, что ни делается сегодня Госдепом в Сирии или где-то еще, следует воспринимать через призму текущей борьбы сторонников и противников Трампа за влияние в конгрессе и других структурах американской власти.

Главный адресат шоу Трампа — конгресс США

На минувшей неделе автор этих строк отметил, что показания экс-советника Трампа Флинна "могут стать моментом истины в расследовании, направленном на получение основания для запуска импичмента Дональда Трампа". Еще одной линией наступления на президента его оппонентов стало предстоящее голосование в конгрессе по кандидатуре одного из членов Верховного суда — Нила Горсача, выдвинутого Трампом.

Сегодня в сенате республиканцы имеют перевес всего в три-четыре голоса — и это весьма зыбкая опора для Трампа, чтобы провести кандидатуру Горсача, призванного обеспечить перевес за Трампом в Верховном суде, где тоже сложился зыбкий паритет между республиканцами и демократами. И сегодня демократы вошли в раж: им нужно всего два-три дополнительных голоса, чтобы парализовать судебную систему страны.

В таком противостоянии, когда один голос в сенате может решить судьбу США и мира, каждая из сторон часто готова на все.

Полагаю, что инсценировка химической атаки в Идлибе — то, на что решились в своих попытках сломать Трампа и формирующийся альтерглобалистский тренд его противники. Они явно рассчитывали на то, что Трамп не решится дать подобающий отпор Асаду и русским, и тем самым лишний раз подтвердит свое пособничество врагам США. Они рассчитывали переломить ситуацию в конгрессе, а там — трава не расти, все забудут про фейки из Идлиба. Однако Трамп подхватил изощренную игру своих оппонентов и ответил на нее не менее циничной контригрой — организацией серии шоу с ударами по всем неприятельским штабам сразу.

По сути, Трамп вышиб приготовленный для него клин встречным клином, доведя очередную провокацию в Сирии до абсурда. Именно в контексте угрожающего миру своей невнятностью ракетного удара по базе Шайрат чудовищная ложь западных СМИ стала абсолютно очевидной.

Думаю, что Трампа вряд ли волнует мнение Дамаска или даже Москвы. Основное поле его действий — борьба за власть в самих Штатах. Он должен обеспечить себе большинство в конгрессе, прочные позиции в Верховном суде и поддержку в силовых структурах. Так что не стоит удивляться, если уже завтра какая-нибудь американская ракета поразит объекты на территории какой-то другой страны.

Глобалисты раз за разом выпрыгивают из штанов, чтобы сделать войну неизбежной, — и пытаются заставить развязать ее именно Трампа. Думаю, это прекрасно понимает и сам глава США. И, как я полагаю, предпочитает продолжать шоу, привлекая в партнеры Путина и Си Цзиньпина, а не играть в поддавки с отживающей натурой вроде Клинтон или Маккейна.

© AFP 2017/ Nicolas Asfouri Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Не те силы стоят сегодня за Трампом, чтобы отдать американским демократам решающую партию XXI века. На мировой шахматной доске Трамп играет сегодня белыми.

Это там, в Вашингтоне, рубят сегодня лес, а до Сирии и других точек сопротивления долетают щепки в виде химических атак (привет Асаду от демократов) и как бы ответных ракетных ударов (привет ему от Трампа).

Вопрос только в том, надолго ли растянется шоу Трампа. И какой ценой обойдется ему реальная победа над своими противниками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.