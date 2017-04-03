Как следователи ФБР нашли "доказательства" вины России

Владимир Лепехин
В субботу комитет по разведке сената США отклонил просьбу экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна о предоставлении ему иммунитета в обмен на показания о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы. После этого в новой своей декларации о доходах, по данным американской газеты Hill, Флинн якобы подтвердил получение 45 тысяч долларов от телеканала RT за речь, произнесенную в 2015 году на организованной российским телеканалом конференции. Как уточняет The Washington Post, в декларации экс-советник Трампа будто бы сообщил также о получении вознаграждений от американской транспортной компании, входящей в состав российского авиаперевозчика "Волга-Днепр", и американской компании, подконтрольной "Лаборатории Касперского".
Показания эти, как я полагаю, могут стать моментом истины в расследовании, направленном на получение основания для запуска импичмента Дональда Трампа. И это не первоапрельская шутка. Попавший под каток американской судебной системы Флинн становится тем камешком, который может обрушить американскую политико-правовую систему.
Некоторые особенности американской правовой системы
Еще в начале марта телеканал CNN со ссылкой, как водится, на анонимные источники, сообщил, что расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США займется специальное контрразведывательное подразделение ФБР.
В случае с Клинтон ФБР должно было за небольшой промежуток времени изучить внушительный объем электронных данных, дабы закончить расследование до дня голосования. В случае же с расследованием дела против России оно объявлено бессрочным, то есть стратегическим. Сообщается также, что оно будет сосредоточено на беседах представителей ФБР с "живыми источниками".
Однако это не значит, что демократы оставили Трампа и его команду в покое. И поскольку созданное в ФБР для расследования "российского следа" подразделение не ограничено временными рамками, оно продолжило разрабатывать заказанную ему тему, для чего процесс расследования был переведен, как я полагаю, в иную категорию — фабрикации необходимых "доказательств".
Во-первых, названное спецподразделение ФБР засекречено. И это означает, что представители разведывательного ведомства в какой-то момент времени наверняка начнут выдавать на публику те или иные выводы (подаваемые как результаты расследования), не утруждая себя при этом конкретными доказательствами, а на все вопросы относительно предъявления оных будут отвечать, что не могут их предоставить "в силу секретности расследования", "по соображениям национальной безопасности" и т.п. Так было уже не раз.
Так было в случае с выводами в отношении крушения малайзийского лайнера над Донбассом, так обстоит дело и в ситуации с объявлением вмешательства "русских хакеров" в американские выборы.
Есть и еще один аргумент в пользу предположения, что кому-то в США и за их пределами хочется подвести "расследование" русской темы под импичмент Трампа и сделать это любой ценой, в том числе — ценой подлога и инсинуаций. Следствие собирается использовать в процессе "расследования" такой неоднократно испытанный американскими спецслужбами метод фабрикации доказательной базы, как беседы с "живыми источниками".
Поиск свидетелей и снятие с них нужных показаний представители американских силовых структур все чаще используют в качестве даже не основного, но единственного основания для судебного вердикта. В данном случае мы имеем пародию на расследование, которое может считаться квалифицированным только в случае обнаружения прямых улик.
Цель — не расследование, а импичмент
По сути, американское и зависимое от него международное правосудие превращается в последние годы в сплошной абсурд. Сотни, а иногда и тысячи людей (в том числе и судьи), задействованные в рассмотрении дел мирового значения, почему-то обязаны верить на слово неким лицам, которых следствие из банальных, а подчас и сомнительных свидетелей переводит в статус высшей инстанции.
Совершенно очевидно, что целью подобных "расследований" является вовсе не объективное рассмотрение дел. Виновные здесь назначаются заранее — как это было, к примеру, с многими неугодными американскому истеблишменту политиками.ошибкой — только и всего.
Не была доказана вина Слободана Милошевича, который странным образом умер в тюрьме Гааги, — и его не вернешь. Как не вернешь и Олимпиаду в Бразилии, в которой не участвовали российские паралимпийцы.
Весьма показательными становятся обвинения некоторыми американскими "экспертами" руководителей Китая в таких чудовищных преступлениях, как массовое изъятие органов у узников совести. Обвинения, которые строятся исключительно на "показаниях" нескольких покинувших Китай лиц. Я уже не говорю о фабрикациях многочисленных преступлений недругов США в Сирии (того же Асада, к примеру, или российских ВКС), которые сплошь и рядом опираются исключительно на показания от "живых источников" и имеют своей целью дезинформацию общественности, шантаж, выгораживание истинных преступников.
В случае с Трампом целью "расследования" фактов российского участия в американских выборах является отставка президента. Потому важно каким-то образом представить дело так, что "русский след" в избрании Трампа или хотя бы его тень все же имеются. И тут не нужны реальные доказательства, важно заставить конгрессменов и судей принять соответствующие решения.
Момент истины все ближе
Гонорары и вознаграждения получены Флинном законно, но кого в США это волнует в эпоху, как выразился на днях Дональд Трамп, новой "охоты на ведьм"? Важен лишь факт контактов превентивно приговоренного персонажа с русскими, чтобы вынести нужный следствию приговор.
По сути, США приближаются к некоему моменту истины. Или американское правосудие окончательно превратится в один большой пшик, после которого по всему миру пройдет сигнал — "спасайтесь, кто может!", или же правовая система страны выдержит и отторгнет откровенно наглую и беспрецедентную фабрикацию дела на далеко не рядового гражданина — главу государства.
Американская система права всегда защищала право сильного. Но сегодня эта система, похоже, гарантирует исключительно право денег.