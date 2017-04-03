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Как следователи ФБР нашли "доказательства" вины России

15:2903.04.2017
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Экс-директор разведывательного управления министерства обороны США Майк Флинн на конференции RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Владимир Лепехин

В субботу комитет по разведке сената США отклонил просьбу экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна о предоставлении ему иммунитета в обмен на показания о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы. После этого в новой своей декларации о доходах, по данным американской газеты Hill, Флинн якобы подтвердил получение 45 тысяч долларов от телеканала RT за речь, произнесенную в 2015 году на организованной российским телеканалом конференции. Как уточняет The Washington Post, в декларации экс-советник Трампа будто бы сообщил также о получении вознаграждений от американской транспортной компании, входящей в состав российского авиаперевозчика "Волга-Днепр", и американской компании, подконтрольной "Лаборатории Касперского".

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan 
Симоньян заявила, что Флинн попал как "кур в ощип" в жернова мейнстрима США
То есть Флинн официально подтвердил и, следовательно, как бы узаконил ту информацию, которую ранее американское следствие получило незаконным путем.

Показания эти, как я полагаю, могут стать моментом истины в расследовании, направленном на получение основания для запуска импичмента Дональда Трампа. И это не первоапрельская шутка. Попавший под каток американской судебной системы Флинн становится тем камешком, который может обрушить американскую политико-правовую систему.

© AFP 2017/ Jim Watson 
Президент США Дональд Трамп с советником по национальной безопасности генерал-лейтенантом Майклом Флинном, 2016

Некоторые особенности американской правовой системы

Еще в начале марта телеканал CNN со ссылкой, как водится, на анонимные источники, сообщил, что расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США займется специальное контрразведывательное подразделение ФБР.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo/ Carolyn Kaster
Американист: Флинн "попал под паровоз" антироссийской истерии
По утверждению CNN, данное подразделение засекречено даже для большинства сотрудников ведомства, и к поиску так называемого "российского следа" в американских выборах привлечены от 15 до 20 сотрудников. Для сравнения: ранее расследованием в отношении Хиллари Клинтон, которая была уличена в использовании личного почтового сервера для ведения служебной переписки, занимались не более 10 человек.

В случае с Клинтон ФБР должно было за небольшой промежуток времени изучить внушительный объем электронных данных, дабы закончить расследование до дня голосования. В случае же с расследованием дела против России оно объявлено бессрочным, то есть стратегическим. Сообщается также, что оно будет сосредоточено на беседах представителей ФБР с "живыми источниками".

Директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года
© REUTERS/ Joshua Roberts
Пять часов ни о чем: итоги слушаний по "русскому следу" на выборах в США
Еще 20 марта в конгрессе США состоялись пятичасовые слушания (с участием глав ФБР и АНБ) по делу о "вмешательстве России" в американские президентские выборы. Именно к этому дню названное выше спецподразделение ФБР должно было накопать хоть какую-нибудь информацию по этому поводу. Ничего найдено не было, и слушания оказались пустыми.

Однако это не значит, что демократы оставили Трампа и его команду в покое. И поскольку созданное в ФБР для расследования "российского следа" подразделение не ограничено временными рамками, оно продолжило разрабатывать заказанную ему тему, для чего процесс расследования был переведен, как я полагаю, в иную категорию — фабрикации необходимых "доказательств".

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan 
Флинну отказались предоставлять иммунитет в обмен на показания о России
Что заставляет меня давать подобные оценки?

Во-первых, названное спецподразделение ФБР засекречено. И это означает, что представители разведывательного ведомства в какой-то момент времени наверняка начнут выдавать на публику те или иные выводы (подаваемые как результаты расследования), не утруждая себя при этом конкретными доказательствами, а на все вопросы относительно предъявления оных будут отвечать, что не могут их предоставить "в силу секретности расследования", "по соображениям национальной безопасности" и т.п. Так было уже не раз.

Так было в случае с выводами в отношении крушения малайзийского лайнера над Донбассом, так обстоит дело и в ситуации с объявлением вмешательства "русских хакеров" в американские выборы.

© REUTERS/ Aaron P. Bernstein
Председатель специального сенатского комитета по разведке Ричард Берр во время доклада о расследовании обстоятельств вмешательства России в выборы американского президента. 29 марта 2017 года

Есть и еще один аргумент в пользу предположения, что кому-то в США и за их пределами хочется подвести "расследование" русской темы под импичмент Трампа и сделать это любой ценой, в том числе — ценой подлога и инсинуаций. Следствие собирается использовать в процессе "расследования" такой неоднократно испытанный американскими спецслужбами метод фабрикации доказательной базы, как беседы с "живыми источниками".

Поиск свидетелей и снятие с них нужных показаний представители американских силовых структур все чаще используют в качестве даже не основного, но единственного основания для судебного вердикта. В данном случае мы имеем пародию на расследование, которое может считаться квалифицированным только в случае обнаружения прямых улик.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года
© AP Photo/ Carolyn Kaster
Флинна посадили на турецкий крючок
Увы, в случае с WADA, к примеру, приговор в отношении РФ опирался не на наличие реальных доказательств, но исключительно на "показания" замотивированных (в том числе — материально) и сомнительных свидетелей, специально подготовленных, как полагаю, к даче показаний против России.

Цель — не расследование, а импичмент

По сути, американское и зависимое от него международное правосудие превращается в последние годы в сплошной абсурд. Сотни, а иногда и тысячи людей (в том числе и судьи), задействованные в рассмотрении дел мирового значения, почему-то обязаны верить на слово неким лицам, которых следствие из банальных, а подчас и сомнительных свидетелей переводит в статус высшей инстанции.

Совершенно очевидно, что целью подобных "расследований" является вовсе не объективное рассмотрение дел. Виновные здесь назначаются заранее — как это было, к примеру, с многими неугодными американскому истеблишменту политиками.

Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
© AP Photo/ Hadi Mizban
Премьер Ирака призвал расследовать вторжение США в 2003 году
Ирак разграбили и разрушили, Саддама Хусейна схватили и казнили. Спустя некоторое время несколько отставных политиков признали все эти действия ошибкой — только и всего.

Не была доказана вина Слободана Милошевича, который странным образом умер в тюрьме Гааги, — и его не вернешь. Как не вернешь и Олимпиаду в Бразилии, в которой не участвовали российские паралимпийцы.

© РИА Новости. Илья Питалев
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Директор "Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике", представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. 8 сентября 2016

Весьма показательными становятся обвинения некоторыми американскими "экспертами" руководителей Китая в таких чудовищных преступлениях, как массовое изъятие органов у узников совести. Обвинения, которые строятся исключительно на "показаниях" нескольких покинувших Китай лиц. Я уже не говорю о фабрикациях многочисленных преступлений недругов США в Сирии (того же Асада, к примеру, или российских ВКС), которые сплошь и рядом опираются исключительно на показания от "живых источников" и имеют своей целью дезинформацию общественности, шантаж, выгораживание истинных преступников.

В случае с Трампом целью "расследования" фактов российского участия в американских выборах является отставка президента. Потому важно каким-то образом представить дело так, что "русский след" в избрании Трампа или хотя бы его тень все же имеются. И тут не нужны реальные доказательства, важно заставить конгрессменов и судей принять соответствующие решения.

Момент истины все ближе

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AP Photo/ Carolyn Kaster
NYT: экс-советник Трампа Флинн раскрыл данные о своих доходах
Таким "живым свидетелем" связей с русскими (а значит, согласно логике обвинения, свидетелем вмешательства России в американские выборы) назначен Майкл Флинн. И вот теперь обнародованной им информации о получении денег от RT и некоторых других российских компаний может оказаться вполне достаточно, чтобы раздуть "дело Трампа" в СМИ до уровня нового Уотергейта. Ну а большинство конгрессменов, увы, никогда не пойдут против массмедиа.

Гонорары и вознаграждения получены Флинном законно, но кого в США это волнует в эпоху, как выразился на днях Дональд Трамп, новой "охоты на ведьм"? Важен лишь факт контактов превентивно приговоренного персонажа с русскими, чтобы вынести нужный следствию приговор.

По сути, США приближаются к некоему моменту истины. Или американское правосудие окончательно превратится в один большой пшик, после которого по всему миру пройдет сигнал — "спасайтесь, кто может!", или же правовая система страны выдержит и отторгнет откровенно наглую и беспрецедентную фабрикацию дела на далеко не рядового гражданина — главу государства.

Американская система права всегда защищала право сильного. Но сегодня эта система, похоже, гарантирует исключительно право денег.

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Carolyn Kaster
Одолеет ли Трамп глобальных мошенников
За спиной тех, кто хочет опровергнуть результаты народного волеизъявления посредством организации импичмента против Трампа, стоят банкстеры и сросшиеся с ними политические паразиты. И только влиянием больших денег можно объяснить нагнетаемую "обиженной Трампом" прессой русофобию и разного рода псевдорасследования. Всех тех, кто мотивированно участвует сегодня в поиске "русского следа" в американских выборах, не интересует истина; поиск этот прикрывает неспособность демократов США противостоять правде и их стремление любой ценой удержать власть.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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zxcv70077
бла бла бла...бла бла бла...много слов, а почему не обмусолили скулеж Флинна об иммунитете от уголовного преследования за дачу показаний??? об этом просто так не просят
15:59
03.04.2017
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