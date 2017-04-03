Как следователи ФБР нашли "доказательства" вины России

Владимир Лепехин

В субботу комитет по разведке сената США отклонил просьбу экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна о предоставлении ему иммунитета в обмен на показания о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы. После этого в новой своей декларации о доходах, по данным американской газеты Hill, Флинн якобы подтвердил получение 45 тысяч долларов от телеканала RT за речь, произнесенную в 2015 году на организованной российским телеканалом конференции. Как уточняет The Washington Post, в декларации экс-советник Трампа будто бы сообщил также о получении вознаграждений от американской транспортной компании, входящей в состав российского авиаперевозчика "Волга-Днепр", и американской компании, подконтрольной "Лаборатории Касперского".

То есть Флинн официально подтвердил и, следовательно, как бы узаконил ту информацию, которую ранее американское следствие получило незаконным путем.

Показания эти, как я полагаю, могут стать моментом истины в расследовании, направленном на получение основания для запуска импичмента Дональда Трампа. И это не первоапрельская шутка. Попавший под каток американской судебной системы Флинн становится тем камешком, который может обрушить американскую политико-правовую систему.

Некоторые особенности американской правовой системы

Еще в начале марта телеканал CNN со ссылкой, как водится, на анонимные источники, сообщил, что расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США займется специальное контрразведывательное подразделение ФБР.

По утверждению CNN, данное подразделение засекречено даже для большинства сотрудников ведомства, и к поиску так называемого "российского следа" в американских выборах привлечены от 15 до 20 сотрудников. Для сравнения: ранее расследованием в отношении Хиллари Клинтон, которая была уличена в использовании личного почтового сервера для ведения служебной переписки, занимались не более 10 человек.

В случае с Клинтон ФБР должно было за небольшой промежуток времени изучить внушительный объем электронных данных, дабы закончить расследование до дня голосования. В случае же с расследованием дела против России оно объявлено бессрочным, то есть стратегическим. Сообщается также, что оно будет сосредоточено на беседах представителей ФБР с "живыми источниками".

Еще 20 марта в конгрессе США состоялись пятичасовые слушания (с участием глав ФБР и АНБ) по делу о "вмешательстве России" в американские президентские выборы. Именно к этому дню названное выше спецподразделение ФБР должно было накопать хоть какую-нибудь информацию по этому поводу. Ничего найдено не было, и слушания оказались пустыми.

Однако это не значит, что демократы оставили Трампа и его команду в покое. И поскольку созданное в ФБР для расследования "российского следа" подразделение не ограничено временными рамками, оно продолжило разрабатывать заказанную ему тему, для чего процесс расследования был переведен, как я полагаю, в иную категорию — фабрикации необходимых "доказательств".

Что заставляет меня давать подобные оценки?

Во-первых, названное спецподразделение ФБР засекречено. И это означает, что представители разведывательного ведомства в какой-то момент времени наверняка начнут выдавать на публику те или иные выводы (подаваемые как результаты расследования), не утруждая себя при этом конкретными доказательствами, а на все вопросы относительно предъявления оных будут отвечать, что не могут их предоставить "в силу секретности расследования", "по соображениям национальной безопасности" и т.п. Так было уже не раз.

Так было в случае с выводами в отношении крушения малайзийского лайнера над Донбассом, так обстоит дело и в ситуации с объявлением вмешательства "русских хакеров" в американские выборы.

© REUTERS/ Aaron P. Bernstein Председатель специального сенатского комитета по разведке Ричард Берр во время доклада о расследовании обстоятельств вмешательства России в выборы американского президента. 29 марта 2017 года

Есть и еще один аргумент в пользу предположения, что кому-то в США и за их пределами хочется подвести "расследование" русской темы под импичмент Трампа и сделать это любой ценой, в том числе — ценой подлога и инсинуаций. Следствие собирается использовать в процессе "расследования" такой неоднократно испытанный американскими спецслужбами метод фабрикации доказательной базы, как беседы с "живыми источниками".

Поиск свидетелей и снятие с них нужных показаний представители американских силовых структур все чаще используют в качестве даже не основного, но единственного основания для судебного вердикта. В данном случае мы имеем пародию на расследование, которое может считаться квалифицированным только в случае обнаружения прямых улик.

Цель — не расследование, а импичмент

Увы, в случае с WADA, к примеру, приговор в отношении РФ опирался не на наличие реальных доказательств, но исключительно на "показания" замотивированных (в том числе — материально) и сомнительных свидетелей, специально подготовленных, как полагаю, к даче показаний против России.

По сути, американское и зависимое от него международное правосудие превращается в последние годы в сплошной абсурд. Сотни, а иногда и тысячи людей (в том числе и судьи), задействованные в рассмотрении дел мирового значения, почему-то обязаны верить на слово неким лицам, которых следствие из банальных, а подчас и сомнительных свидетелей переводит в статус высшей инстанции.

Совершенно очевидно, что целью подобных "расследований" является вовсе не объективное рассмотрение дел. Виновные здесь назначаются заранее — как это было, к примеру, с многими неугодными американскому истеблишменту политиками.

Ирак разграбили и разрушили, Саддама Хусейна схватили и казнили. Спустя некоторое время несколько отставных политиков признали все эти действия ошибкой — только и всего.

Не была доказана вина Слободана Милошевича, который странным образом умер в тюрьме Гааги, — и его не вернешь. Как не вернешь и Олимпиаду в Бразилии, в которой не участвовали российские паралимпийцы.

© РИА Новости. Илья Питалев Перейти в фотобанк Директор "Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике", представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. 8 сентября 2016

Весьма показательными становятся обвинения некоторыми американскими "экспертами" руководителей Китая в таких чудовищных преступлениях, как массовое изъятие органов у узников совести. Обвинения, которые строятся исключительно на "показаниях" нескольких покинувших Китай лиц. Я уже не говорю о фабрикациях многочисленных преступлений недругов США в Сирии (того же Асада, к примеру, или российских ВКС), которые сплошь и рядом опираются исключительно на показания от "живых источников" и имеют своей целью дезинформацию общественности, шантаж, выгораживание истинных преступников.

В случае с Трампом целью "расследования" фактов российского участия в американских выборах является отставка президента. Потому важно каким-то образом представить дело так, что "русский след" в избрании Трампа или хотя бы его тень все же имеются. И тут не нужны реальные доказательства, важно заставить конгрессменов и судей принять соответствующие решения.

Момент истины все ближе

Таким "живым свидетелем" связей с русскими (а значит, согласно логике обвинения, свидетелем вмешательства России в американские выборы) назначен Майкл Флинн. И вот теперь обнародованной им информации о получении денег от RT и некоторых других российских компаний может оказаться вполне достаточно, чтобы раздуть "дело Трампа" в СМИ до уровня нового Уотергейта. Ну а большинство конгрессменов, увы, никогда не пойдут против массмедиа.

Гонорары и вознаграждения получены Флинном законно, но кого в США это волнует в эпоху, как выразился на днях Дональд Трамп, новой "охоты на ведьм"? Важен лишь факт контактов превентивно приговоренного персонажа с русскими, чтобы вынести нужный следствию приговор.

По сути, США приближаются к некоему моменту истины. Или американское правосудие окончательно превратится в один большой пшик, после которого по всему миру пройдет сигнал — "спасайтесь, кто может!", или же правовая система страны выдержит и отторгнет откровенно наглую и беспрецедентную фабрикацию дела на далеко не рядового гражданина — главу государства.

Американская система права всегда защищала право сильного. Но сегодня эта система, похоже, гарантирует исключительно право денег.

За спиной тех, кто хочет опровергнуть результаты народного волеизъявления посредством организации импичмента против Трампа, стоят банкстеры и сросшиеся с ними политические паразиты. И только влиянием больших денег можно объяснить нагнетаемую "обиженной Трампом" прессой русофобию и разного рода псевдорасследования. Всех тех, кто мотивированно участвует сегодня в поиске "русского следа" в американских выборах, не интересует истина; поиск этот прикрывает неспособность демократов США противостоять правде и их стремление любой ценой удержать власть.