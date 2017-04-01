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В мире

Флинну отказались предоставлять иммунитет в обмен на показания о России

15:1301.04.2017
(обновлено: 16:17 01.04.2017)
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Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan 

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Комитет по разведке Сената США отклонил просьбу бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна предоставить ему иммунитет в обмен на показания о российском вмешательстве в президентские выборы США, сообщает телеканал NBC.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Песков заявил, что Кисляк и Флинн не обсуждали возможность снятия санкций

В сенате сообщили, что просьба Флинна удовлетворена не будет — "по крайней мере, на данный момент", но не исключили, что могут пойти на сделку в будущем.

В Палате представителей объяснили, что сначала нужно допросить других свидетелей и получить нужные документы. В частности, бумаги могут касаться возможной передачи Флинном информации о своей деятельности другим государствам, отмечает NBS.

Ранее стало известно, что экс-советник президента США готов дать показания ФБР и конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Трамп поддержал решение своего бывшего советника, охарактеризовав происходящее в конгрессе как "охоту на ведьм в историческом масштабе".

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo/ Carolyn Kaster
Американист: Флинн "попал под паровоз" антироссийской истерии
Флинн покинул свой пост,  после того как в прессе появилась информация, что он дал ложную информацию вице-президенту США Майклу Пенсу о содержании своих разговоров с российским послом Сергеем Кисляком.

Россия неоднократно называла обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США безосновательными. В Белом доме также опровергали подобные обвинения.

 

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В мире
Комментарии
20 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
summersector
Малодушие американских генералов очевидно ! Они бы его ещё на колени поставили ! Как можно было, человеку военному общаться с дипломатом ? Тем более с дипломатом такого уровня, да ещё страны противника ? Гордись Америка своими генералами !
15:19
01.04.2017
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никола питерский
и напрасно - Флин мог бы много много рассказать и про могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы НАТОвци ни напали, не будет вам победы.
и о том что есть у России - и неисчислимая помощь, и сколько бы вы пиндосы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.
и про глубокие тайные ходы. Но сколько бы пиндосы их ни искали, все равно не найдут А и нашли бы, так не завалили, не заложили, не засыпали.
А теперь Флин больше буржуинам, ничего не скажет, а самим вам госдеповцы , проклятые, и ввек не догадаться.
16:14
01.04.2017
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