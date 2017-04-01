Флинну отказались предоставлять иммунитет в обмен на показания о России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Комитет по разведке Сената США отклонил просьбу бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна предоставить ему иммунитет в обмен на показания о российском вмешательстве в президентские выборы США, сообщает телеканал NBC.

В сенате сообщили, что просьба Флинна удовлетворена не будет — "по крайней мере, на данный момент", но не исключили, что могут пойти на сделку в будущем.

В Палате представителей объяснили, что сначала нужно допросить других свидетелей и получить нужные документы. В частности, бумаги могут касаться возможной передачи Флинном информации о своей деятельности другим государствам, отмечает NBS.

Ранее стало известно, что экс-советник президента США готов дать показания ФБР и конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Трамп поддержал решение своего бывшего советника, охарактеризовав происходящее в конгрессе как "охоту на ведьм в историческом масштабе".

Флинн покинул свой пост, после того как в прессе появилась информация, что он дал ложную информацию вице-президенту США Майклу Пенсу о содержании своих разговоров с российским послом Сергеем Кисляком.

Россия неоднократно называла обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США безосновательными. В Белом доме также опровергали подобные обвинения.