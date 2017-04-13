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Война в Сирии
Война в Сирии

Дамаск обвинил коалицию в ударе по складу химоружия ИГ*, США отрицают вину

16:4713.04.2017
(обновлено: 16:54 13.04.2017)
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Самолеты международной коалиции в небе над Сирией. Архивное фото
© AFP 2017/ French Army/ ECPAD

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Авиация международной коалиции разбомбила склад террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Дейр-эз-Зор. По данным сирийской армии, погибли сотни человек. При этом в самой коалиции данные об ударе опровергли.

Что случилось

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar
Комиссия ООН по Сирии изучает сообщения об обстреле склада в Дейр-эз-Зоре
По данным сирийских военных, коалиция нанесла удар накануне около 17:30-17:50. В Дамаске отметили, что в это время на складе находились иностранные наемники.

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30", — говорится в коммюнике сирийских вооруженных сил.

По мнению Дамаска, этот инцидент подтверждает, что у террористов ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* есть химическое оружие.

В сирийском генштабе заявили, что в результате бомбардировки погибли сотни человек — боевики и мирных жители.

НАТО в стороне, коалиция — в отказе

Российский беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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РФ направила дроны для проверки данных об ударе по складу химоружия в Сирии
Представитель НАТО отказался комментировать данные об ударе коалиционных войск, сославшись на то, что альянс "не присутствует в Сирии".

"За информацией о воздушных операциях США в Сирии просьба обращаться к властям США", — заявил представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

В самой коалиции утверждают, что не наносили ударов в районе Дейр-эз-Зора.

"Это неправда. Намеренная дезинформация… снова!" — написал представитель штаба коалиции Джон Дорриан на своей странице в Twitter.

В российском Минобороны заявили, что направили беспилотник в район возможной атаки.

Международная коалиция во главе с США бомбит позиции боевиков ИГ* в Сирии и Ираке с 2014 года. При этом в Сирии она действует без официального согласия Дамаска.

Ситуация проясняется

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия
© AFP 2017/ Delil Souleiman
Опять химоружие в Сирии. Но на сей раз виноваты американцы
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов считает, что удар коалиции проясняет ситуацию с химическим оружием, которое находится на территории Сирии.

"В 2013 году совместным решением США и России началось уничтожение этого арсенала. Это был один из образцов удачного сотрудничества двух великих держав в кризисной точке. Но если со стороны правительства Сирии весь арсенал был уничтожен, то последующие действия ИГИЛ* в Ираке и в Сирии показали, что они стали производить это оружие кустарным способом. При освобождении Алеппо и ряда других населенных пунктов в Сирии российскими саперами не раз публично демонстрировались образцы химического оружия, которое использовали исламисты", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

По его мнению, наличие химического оружия у террористов в Сирии теперь не должно вызывать сомнений.

"Другое дело, что американцы, совершив ракетный удар по сирийскому аэродрому, заявили, что это было ответом на якобы применение химического оружия правительством Сирии. Но теперь наличие неких арсеналов химического оружия в руках радикальных исламистов, которые используют его при провокациях — этот факт уже не вызывает сомнений. Этот факт должен расследоваться совместными усилиями, прежде всего, США, а также России и европейских стран, чтобы избежать повторения таких инцидентов в дальнейшем", — заключил политолог.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Пушков предложил "выкинуть на помойку" обвинения США в адрес Асада
С ним согласен и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. По его словам, США оказались в "достаточно неудобном положении".

"Посмотрим, хватит ли им компетентности объяснить, почему химоружие, в применении которого они обвиняли власти Сирии, находится у боевиков", — подчеркнул сенатор.

"Чтобы установить все обстоятельства того, как оружие попало в руки террористов и как ими используется, необходимо тщательное расследование на базе Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), наряду с химатакой в Идлибе", — добавил Озеров.

ОЗХО уже в Сирии

Штаб-квартира CNN в Атланте, США
© AP Photo/ David Goldman
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Ранее агентство Рейтер сообщило, что ОЗХО направила в Турцию экспертов для расследования предполагаемой химатаки с использованием зарина в сирийском Идлибе 4 апреля.

По данным журналистов, сотрудники международной организации намерены собрать биометрические образцы и опросить людей, которые выжили после химической атаки. Первые результаты должны быть готовы в течение 3-4 недель.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что при нападении на Идлиб, скорее всего, использовался не зарин, а хлор. Он напомнил, что на Западе были опубликованы фотографии с места инцидента.

"Если бы там был зарин, там бы никаких снимков не было, мы бы их не видели, поскольку уже не было бы и самого оператора", — сказал Джабаров РИА Новости.

"Скорее всего, там был хлор и это была постановка", — добавил политик.

По его мнению, есть два варианта случившегося — склад боевиков мог взорваться во время авиаудара по их позициям, или террористы сами взорвали хранилище, чтобы потом обвинить сирийского президента Башара Асада в химической атаке.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"Сначала наврали, потом атаковали": сирийцы об ударе США по авиабазе
Сирийская оппозиция обвинила правительственные войска в применении химоружия в городе Хан-Шейхун 4 апреля. Дамаск, в свою очередь, отверг претензии и возложил ответственность на боевиков и их покровителей.

Вашингтон и его союзники по коалиции сразу встали на сторону оппозиционных группировок. Инцидент в Хан-Шейхуне стал поводом для американского удара по сирийской авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля. При этом Вашингтон так и не привел конкретных доказательств вины Дамаска.

* Террористические организации, запрещенные в России

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Война в Сирии
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