Лавров: результаты от переговоров с Тиллерсоном будут не скоро

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Результаты от переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном будут не скоро, но стороны договорились о диалоге, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Важный разговор был у президента (РФ Владимира Путина), продолжавшийся около двух часов и затем наши переговоры до встречи в Кремле, и после пресс-конференции мы, кстати, еще около часа неформально поговорили о том, какие возникают возможности. Наверное, не скоро будут результаты, но, по крайней мере, в оперативном плане мы договорились установить диалог по целому ряду важных вопросов", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, это касается, "в том числе инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией в двусторонних отношениях", а также механизмов по выполнению существующих договоров "в военно-политической сфере и механизмов призванных сближать или лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего по сирийскому урегулированию".

"Посмотрим. Договоренности такие в принципе достигнуты, сейчас мы, наверное, приступим к практическому формированию таких диалоговых механизмов", — сказал Лавров.