Лавров: результаты от переговоров с Тиллерсоном будут не скоро

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Результаты от переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном будут не скоро, но стороны договорились о диалоге, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, это касается, "в том числе инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией в двусторонних отношениях", а также механизмов по выполнению существующих договоров "в военно-политической сфере и механизмов призванных сближать или лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего по сирийскому урегулированию".
"Посмотрим. Договоренности такие в принципе достигнуты, сейчас мы, наверное, приступим к практическому формированию таких диалоговых механизмов", — сказал Лавров.