Принцип секретной диктатуры: как доказать любую ложь

Владимир Лепехин
В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила журналистам, что Госдеп имеет доказательства химической атаки сирийских военных на Идлиб, но эти доказательства носят секретный характер.
Так было в случае с выводами в отношении крушения малайзийского лайнера над Донбассом, так обстоит дело и в ситуации с объявлением вмешательства "русских хакеров" в американские выборы.
Как видим, не прошло и недели, как представители Госдепа, совершив очередное преступление в Сирии и используя в качестве повода для ракетной атаки на сирийскую авиабазу сомнительные данные, прикрылись фразой — "доказательства засекречены".
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Это, пожалуй, главное из того, что нужно знать о том, как сегодня действуют американские политики и чиновники и насколько они опасны.
Американская ложь опасна для человечества
В недавней поездке в США на одном из мероприятий я задал американским собеседникам ряд вопросов. Один из них звучал так: "Что дает вам право открыто поддерживать оппозицию в суверенных странах с целью свержения в них законной власти?" Аудитория была солидная, в зале находились преимущественно дипломаты. Ответ был прост: "Мы обязаны поддерживать оппозицию любой страны, если во главе этой страны стоит диктатор".
Вот так: американцы считают, что они имеют исключительное право определять, кто диктатор, а кто нет. На основании, видимо, "секретной" информации и со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде организации в стране — жертве бомбежек "цветных" революций и прочих форматов насилия.
Тотальная ложь — вот чем опасен для человечества "мировой гегемон", называющий свои военные и иные операции по свержению законных правительств и захвату чужих ресурсов борьбой за демократию, а также перекладывающий ответственность за свои преступления на других.Белых касок".
Мы наблюдаем на кадрах из Идлиба беспорядочные действия неких "спасателей", никак не похожие на неотложную медицинскую помощь. И все эти нагоняющие страх фото и видеофайлы, в одночасье наполнившие западные СМИ, увы, не сопровождены конкретной информацией с ответами на вполне резонные вопросы: "Как состоялась химическая атака? Если с воздуха, то какими самолетами и что было сброшено? Где места падения боезарядов и их осколки? Почему в эпицентре применения химического оружия оказались дети? И почему в Идлибе именно в момент химической атаки (ну или сразу же после нее) оказались "Белые каски" — притом что там не оказалось ни одного вменяемого журналиста?
Мы видим снующих вокруг неподвижных тел непонятных людей и задаемся вопросами: "Где родители "погибших" детей? Где медперсонал? Почему погибли только дети, а не, например, еще и женщины?" И до сих пор в "зону поражения" не допущены квалифицированные врачи, не сделаны соответствующие экспертизы и заключения, нет и опроса свидетелей — в то время как представители США в ООН активно сопротивляются созданию широкой комиссии по объективному расследованию событий в Идлибе.
Маленькая ложь развращает, абсолютная ложь развращает абсолютно
По сути, мы видим не химическую атаку сирийской авиации на Идлиб, а дезинформационную атаку западных авантюристов на западных же политиков, СМИ и обывателя, целями которой являются:
— эскалация напряженности в отношениях России и США,
— использование "факта" химической атаки в качестве повода для создания в Сирии бесполетной зоны,
— давление на Асада в преддверии начала масштабной операции американских военных по взятию Ракки,
— создание повода для того, чтобы США не переключились на борьбу с террористами, оставив в приоритете борьбу с Асадом,
— давление на членов Совбеза ООН в американских интересах и т.п.
Полагаю, неслучайно фото с "жертвами применения Асадом химического оружия" появились у полномочного представителя США в ООН Никки Хейли столь стремительно, что ни у кого из членов Совбеза попросту не было времени навести справки о реальном положении дел в сирийском Идлибе. На это, собственно, и был расчет.
Циничная ложь о химической атаке принуждает американских политиков повышать ставки и врать по-крупному. В том числе относительно причин ракетного удара США по сирийской авиабазе.
США — страна "секретной диктатуры"
Лично у меня возникает подозрение, что в США (а по их примеру — и в Европе) давно сложилась двухуровневая система власти. Есть реальная, но секретная власть, устраивающая разного рода провокации и шоу с демонстрацией липовых доказательств то наличия ядерного оружия в Ираке, то использования химического оружия правительством Сирии. А есть власть формальная, постановочная, представляющая и продвигающая интересы реальной власти в Госдепе, ООН и прочих публичных структурах.
Власть постановочная, в свою очередь, состоит из двух категорий людей. Это, во-первых, циники, готовые за деньги исполнить все что угодно. (К ним относятся бойцы многочисленных западных ЧВК, активисты "Белых касок" и многих других структур, являющихся орудием американских спецслужб). А во-вторых, "идеалисты", верящие в безупречность Америки и любые предоставленные ей силовыми структурами "доказательства".
Словом, не надо иллюзий: США — это страна "секретной диктатуры", ключевыми орудиями обеспечения господства которой являются демагогия, дезинформация и системная "секретная ложь".