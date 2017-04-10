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Принцип секретной диктатуры: как доказать любую ложь

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (363)
15:0010.04.2017
01350
Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Stephanie Keith

Владимир Лепехин

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила журналистам, что Госдеп имеет доказательства химической атаки сирийских военных на Идлиб, но эти доказательства носят секретный характер.

Экс-директор разведывательного управления министерства обороны США Майк Флинн на конференции RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Вот цитата из статьи автора этих строк, опубликованной на ria.ru неделей ранее: "Представители разведывательного ведомства в какой-то момент времени наверняка начнут выдавать на публику те или иные выводы (подаваемые как результаты расследования), не утруждая себя при этом конкретными доказательствами, а на все вопросы относительно предъявления оных будут отвечать, что не могут их предоставить "в силу секретности расследования".

Так было в случае с выводами в отношении крушения малайзийского лайнера над Донбассом, так обстоит дело и в ситуации с объявлением вмешательства "русских хакеров" в американские выборы.

Как видим, не прошло и недели, как представители Госдепа, совершив очередное преступление в Сирии и используя в качестве повода для ракетной атаки на сирийскую авиабазу сомнительные данные, прикрылись фразой — "доказательства засекречены".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе

Это, пожалуй, главное из того, что нужно знать о том, как сегодня действуют американские политики и чиновники и насколько они опасны.

Американская ложь опасна для человечества

Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат 8 апреля 2017. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"Секретная ложь" становится краеугольным камнем всей американской политики, а Сирия — тем полигоном, где подобная политика отрабатывается. Нам словно говорят: "Мы не собираемся никому и ничего доказывать, так как имеем право на что угодно. Мы — исключительные".

В недавней поездке в США на одном из мероприятий я задал американским собеседникам ряд вопросов. Один из них звучал так: "Что дает вам право открыто поддерживать оппозицию в суверенных странах с целью свержения в них законной власти?" Аудитория была солидная, в зале находились преимущественно дипломаты. Ответ был прост: "Мы обязаны поддерживать оппозицию любой страны, если во главе этой страны стоит диктатор".

Вот так: американцы считают, что они имеют исключительное право определять, кто диктатор, а кто нет. На основании, видимо, "секретной" информации и со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде организации в стране — жертве бомбежек "цветных" революций и прочих форматов насилия.

Тотальная ложь — вот чем опасен для человечества "мировой гегемон", называющий свои военные и иные операции по свержению законных правительств и захвату чужих ресурсов борьбой за демократию, а также перекладывающий ответственность за свои преступления на других.

Ситуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© REUTERS/ Ammar Abdullah
Эксперт считает, что "химическая атака" в Идлибе могла быть постановочной
Любому сколько-нибудь квалифицированному наблюдателю понятно, что в химической атаке на Идлиб больше имитации и инсинуаций, чем реальных фактов. Постановочные кадры видны невооруженным взглядом. Зафиксировано участие в них — в качестве пострадавших — анонимов, что уже "страдали" в других "видеосвидетельствах" жуликов (определение Сергея Лаврова) от "Белых касок".

Мы наблюдаем на кадрах из Идлиба беспорядочные действия неких "спасателей", никак не похожие на неотложную медицинскую помощь. И все эти нагоняющие страх фото и видеофайлы, в одночасье наполнившие западные СМИ, увы, не сопровождены конкретной информацией с ответами на вполне резонные вопросы: "Как состоялась химическая атака? Если с воздуха, то какими самолетами и что было сброшено? Где места падения боезарядов и их осколки? Почему в эпицентре применения химического оружия оказались дети? И почему в Идлибе именно в момент химической атаки (ну или сразу же после нее) оказались "Белые каски" — притом что там не оказалось ни одного вменяемого журналиста?

© AP Photo/ DHA-Depo Photos
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017

Мы видим снующих вокруг неподвижных тел непонятных людей и задаемся вопросами: "Где родители "погибших" детей? Где медперсонал? Почему погибли только дети, а не, например, еще и женщины?" И до сих пор в "зону поражения" не допущены квалифицированные врачи, не сделаны соответствующие экспертизы и заключения, нет и опроса свидетелей — в то время как представители США в ООН активно сопротивляются созданию широкой комиссии по объективному расследованию событий в Идлибе.

Ситуация в Идлибе, Сирия. Архивное фото
© REUTERS/ Ammar Abdullah
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Ложью оказались также утверждения западных СМИ о том, что на фото с сирийской авиабазы Шайрат зафиксированы контейнеры из-под химических боезапасов. Она была наглядно разоблачена корреспондентом телеканала "Россия" Евгением Поддубным, представившим репортаж непосредственно от свалки этих контейнеров, предназначенных, как оказалось, для перевозки боеприпасов и различных грузов.

Маленькая ложь развращает, абсолютная ложь развращает абсолютно

По сути, мы видим не химическую атаку сирийской авиации на Идлиб, а дезинформационную атаку западных авантюристов на западных же политиков, СМИ и обывателя, целями которой являются:

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"Хорошо представили США": Трамп похвалил военных за ракетный удар по Сирии
 — давление на Трампа с целью вынудить его совершить шаги, подобные тем, что он в итоге совершил, отдав приказ на бомбардировку сирийской авиабазы,
— эскалация напряженности в отношениях России и США,
— использование "факта" химической атаки в качестве повода для создания в Сирии бесполетной зоны,
— давление на Асада в преддверии начала масштабной операции американских военных по взятию Ракки,
— создание повода для того, чтобы США не переключились на борьбу с террористами, оставив в приоритете борьбу с Асадом,
— давление на членов Совбеза ООН в американских интересах и т.п.

Полагаю, неслучайно фото с "жертвами применения Асадом химического оружия" появились у полномочного представителя США в ООН Никки Хейли столь стремительно, что ни у кого из членов Совбеза попросту не было времени навести справки о реальном положении дел в сирийском Идлибе. На это, собственно, и был расчет.

© REUTERS/ Stephanie Keith
Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017

Циничная ложь о химической атаке принуждает американских политиков повышать ставки и врать по-крупному. В том числе относительно причин ракетного удара США по сирийской авиабазе.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Шалгин
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Косачев: Госдеп мог дистанцироваться от позиции Хейли в вопросе об Асаде
Абсолютная ложь, как известно, развращает абсолютно. Обвинения в сторону Асада и, разумеется, руководства России вновь посыпались со стороны Запада — по аналогии с тем, как это было в случае с крушением над Донбассом малайзийского "Боинга". Но сегодня, когда в очередной раз введенный в заблуждение мир начинает задавать американским политикам названные мной выше вопросы, официальный представитель США в ООН и другие официальные лица США прикрылись стандартным клише: "У нас есть неопровержимые доказательства, но они секретны".

США — страна "секретной диктатуры"

Лично у меня возникает подозрение, что в США (а по их примеру — и в Европе) давно сложилась двухуровневая система власти. Есть реальная, но секретная власть, устраивающая разного рода провокации и шоу с демонстрацией липовых доказательств то наличия ядерного оружия в Ираке, то использования химического оружия правительством Сирии. А есть власть формальная, постановочная, представляющая и продвигающая интересы реальной власти в Госдепе, ООН и прочих публичных структурах.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo/ Seth Wenig
Хейли: причастность Асада к химатакам доказывают секретные материалы
Реальная власть целенаправленно ведет мир к большой войне, в которой, как известно, для достижения поставленной цели (в данном случае — мирового господства) все средства хороши, а для начала такой войны хороша любая провокация — и чем масштабнее по своему цинизму она будет, тем лучше. Известное изречение Йозефа Геббельса — "Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей" — актуально и сегодня.

Власть постановочная, в свою очередь, состоит из двух категорий людей. Это, во-первых, циники, готовые за деньги исполнить все что угодно. (К ним относятся бойцы многочисленных западных ЧВК, активисты "Белых касок" и многих других структур, являющихся орудием американских спецслужб). А во-вторых, "идеалисты", верящие в безупречность Америки и любые предоставленные ей силовыми структурами "доказательства".

Словом, не надо иллюзий: США — это страна "секретной диктатуры", ключевыми орудиями обеспечения господства которой являются демагогия, дезинформация и системная "секретная ложь".

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