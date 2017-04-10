Принцип секретной диктатуры: как доказать любую ложь

Владимир Лепехин

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила журналистам, что Госдеп имеет доказательства химической атаки сирийских военных на Идлиб, но эти доказательства носят секретный характер.

Вот цитата из статьи автора этих строк, опубликованной на ria.ru неделей ранее: "Представители разведывательного ведомства в какой-то момент времени наверняка начнут выдавать на публику те или иные выводы (подаваемые как результаты расследования), не утруждая себя при этом конкретными доказательствами, а на все вопросы относительно предъявления оных будут отвечать, что не могут их предоставить "в силу секретности расследования".

Так было в случае с выводами в отношении крушения малайзийского лайнера над Донбассом, так обстоит дело и в ситуации с объявлением вмешательства "русских хакеров" в американские выборы.

Как видим, не прошло и недели, как представители Госдепа, совершив очередное преступление в Сирии и используя в качестве повода для ракетной атаки на сирийскую авиабазу сомнительные данные, прикрылись фразой — "доказательства засекречены".

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Это, пожалуй, главное из того, что нужно знать о том, как сегодня действуют американские политики и чиновники и насколько они опасны.

Американская ложь опасна для человечества

"Секретная ложь" становится краеугольным камнем всей американской политики, а Сирия — тем полигоном, где подобная политика отрабатывается. Нам словно говорят: "Мы не собираемся никому и ничего доказывать, так как имеем право на что угодно. Мы — исключительные".

В недавней поездке в США на одном из мероприятий я задал американским собеседникам ряд вопросов. Один из них звучал так: "Что дает вам право открыто поддерживать оппозицию в суверенных странах с целью свержения в них законной власти?" Аудитория была солидная, в зале находились преимущественно дипломаты. Ответ был прост: "Мы обязаны поддерживать оппозицию любой страны, если во главе этой страны стоит диктатор".

Вот так: американцы считают, что они имеют исключительное право определять, кто диктатор, а кто нет. На основании, видимо, "секретной" информации и со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде организации в стране — жертве бомбежек "цветных" революций и прочих форматов насилия.

Тотальная ложь — вот чем опасен для человечества "мировой гегемон", называющий свои военные и иные операции по свержению законных правительств и захвату чужих ресурсов борьбой за демократию, а также перекладывающий ответственность за свои преступления на других.

Любому сколько-нибудь квалифицированному наблюдателю понятно, что в химической атаке на Идлиб больше имитации и инсинуаций, чем реальных фактов. Постановочные кадры видны невооруженным взглядом. Зафиксировано участие в них — в качестве пострадавших — анонимов, что уже "страдали" в других "видеосвидетельствах" жуликов (определение Сергея Лаврова) от " Белых касок ".

Мы наблюдаем на кадрах из Идлиба беспорядочные действия неких "спасателей", никак не похожие на неотложную медицинскую помощь. И все эти нагоняющие страх фото и видеофайлы, в одночасье наполнившие западные СМИ, увы, не сопровождены конкретной информацией с ответами на вполне резонные вопросы: "Как состоялась химическая атака? Если с воздуха, то какими самолетами и что было сброшено? Где места падения боезарядов и их осколки? Почему в эпицентре применения химического оружия оказались дети? И почему в Идлибе именно в момент химической атаки (ну или сразу же после нее) оказались "Белые каски" — притом что там не оказалось ни одного вменяемого журналиста?

© AP Photo/ DHA-Depo Photos Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017

Мы видим снующих вокруг неподвижных тел непонятных людей и задаемся вопросами: "Где родители "погибших" детей? Где медперсонал? Почему погибли только дети, а не, например, еще и женщины?" И до сих пор в "зону поражения" не допущены квалифицированные врачи, не сделаны соответствующие экспертизы и заключения, нет и опроса свидетелей — в то время как представители США в ООН активно сопротивляются созданию широкой комиссии по объективному расследованию событий в Идлибе.

Маленькая ложь развращает, абсолютная ложь развращает абсолютно

Ложью оказались также утверждения западных СМИ о том, что на фото с сирийской авиабазы Шайрат зафиксированы контейнеры из-под химических боезапасов. Она была наглядно разоблачена корреспондентом телеканала "Россия" Евгением Поддубным, представившим репортаж непосредственно от свалки этих контейнеров, предназначенных, как оказалось, для перевозки боеприпасов и различных грузов.

По сути, мы видим не химическую атаку сирийской авиации на Идлиб, а дезинформационную атаку западных авантюристов на западных же политиков, СМИ и обывателя, целями которой являются:

— давление на Трампа с целью вынудить его совершить шаги, подобные тем, что он в итоге совершил, отдав приказ на бомбардировку сирийской авиабазы,— эскалация напряженности в отношениях России и США,— использование "факта" химической атаки в качестве повода для создания в Сирии бесполетной зоны,— давление на Асада в преддверии начала масштабной операции американских военных по взятию Ракки,— создание повода для того, чтобы США не переключились на борьбу с террористами, оставив в приоритете борьбу с Асадом,— давление на членов Совбеза ООН в американских интересах и т.п.

Полагаю, неслучайно фото с "жертвами применения Асадом химического оружия" появились у полномочного представителя США в ООН Никки Хейли столь стремительно, что ни у кого из членов Совбеза попросту не было времени навести справки о реальном положении дел в сирийском Идлибе. На это, собственно, и был расчет.

© REUTERS/ Stephanie Keith Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017

Циничная ложь о химической атаке принуждает американских политиков повышать ставки и врать по-крупному. В том числе относительно причин ракетного удара США по сирийской авиабазе.

США — страна "секретной диктатуры"

Абсолютная ложь, как известно, развращает абсолютно. Обвинения в сторону Асада и, разумеется, руководства России вновь посыпались со стороны Запада — по аналогии с тем, как это было в случае с крушением над Донбассом малайзийского "Боинга". Но сегодня, когда в очередной раз введенный в заблуждение мир начинает задавать американским политикам названные мной выше вопросы, официальный представитель США в ООН и другие официальные лица США прикрылись стандартным клише: "У нас есть неопровержимые доказательства, но они секретны".

Лично у меня возникает подозрение, что в США (а по их примеру — и в Европе) давно сложилась двухуровневая система власти. Есть реальная, но секретная власть, устраивающая разного рода провокации и шоу с демонстрацией липовых доказательств то наличия ядерного оружия в Ираке, то использования химического оружия правительством Сирии. А есть власть формальная, постановочная, представляющая и продвигающая интересы реальной власти в Госдепе, ООН и прочих публичных структурах.

Реальная власть целенаправленно ведет мир к большой войне, в которой, как известно, для достижения поставленной цели (в данном случае — мирового господства) все средства хороши, а для начала такой войны хороша любая провокация — и чем масштабнее по своему цинизму она будет, тем лучше. Известное изречение Йозефа Геббельса — "Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей" — актуально и сегодня.

Власть постановочная, в свою очередь, состоит из двух категорий людей. Это, во-первых, циники, готовые за деньги исполнить все что угодно. (К ним относятся бойцы многочисленных западных ЧВК, активисты "Белых касок" и многих других структур, являющихся орудием американских спецслужб). А во-вторых, "идеалисты", верящие в безупречность Америки и любые предоставленные ей силовыми структурами "доказательства".

Словом, не надо иллюзий: США — это страна "секретной диктатуры", ключевыми орудиями обеспечения господства которой являются демагогия, дезинформация и системная "секретная ложь".