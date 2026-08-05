Угальде хочет остаться в "Спартаке", заявил Карседо

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что нападающий Манфред Угальде хочет остаться в команде.

«Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, Угальде оформил дубль.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо на послематчевой пресс-конференции заявил, что нападающий Манфред Угальде хочет остаться в команде.

Спартак " в среду разгромил " Оренбург " (5:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Угальде оформил дубль.

"Думаю, сегодня Манфред показал свое желание. Он в любой ситуации выкладывается на полную, всегда видна его работа и польза. Он хочет оставаться в "Спартаке", я тоже этого хочу", - сказал Карседо.

"Манфред - отличный игрок, он провел хороший матч и мог оформить хет-трик. Важно, как он мотивирован и готов помогать команде. Он это делает голами, в подыгрыше. Рад, что он провел такой хороший матч", - отметил главный тренер "Спартака".