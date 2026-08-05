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Угальде хочет остаться в "Спартаке", заявил Карседо - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Угальде хочет остаться в "Спартаке", заявил Карседо

Тренер "Спартака" Карседо: Угальде хочет остаться в команде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Спартак" Манфред Угальде
Игрок ФК Спартак Манфред Угальде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игрок ФК "Спартак" Манфред Угальде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что нападающий Манфред Угальде хочет остаться в команде.
  • «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, Угальде оформил дубль.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо на послематчевой пресс-конференции заявил, что нападающий Манфред Угальде хочет остаться в команде.
"Спартак" в среду разгромил "Оренбург" (5:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Угальде оформил дубль.
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"Думаю, сегодня Манфред показал свое желание. Он в любой ситуации выкладывается на полную, всегда видна его работа и польза. Он хочет оставаться в "Спартаке", я тоже этого хочу", - сказал Карседо.
"Манфред - отличный игрок, он провел хороший матч и мог оформить хет-трик. Важно, как он мотивирован и готов помогать команде. Он это делает голами, в подыгрыше. Рад, что он провел такой хороший матч", - отметил главный тренер "Спартака".
Ранее "Спартак" отдал в аренду нападающего Ливая Гарсию. На игре с "Оренбургом" присутствовал форвард "Рубина" Мирлинд Даку, который в ближайшее время должен стать игроком "красно-белых". На данный момент Угальде является единственным номинальным нападающим в составе команды.
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