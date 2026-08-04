Ловчев признался, что положительно оценивает работу Карседо в "Спартаке"

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Ловчев положительно оценивает доверие Хуана Карлоса Карседо ко всем игрокам "Спартака".

Тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался против продажи Эсекьеля Барко, и аргентинца не продали.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что ему нравится доверие со стороны испанского тренера "красно-белых" Хуана Карлоса Карседо всем игрокам команды и сохранение одного из лидеров аргентинского хавбека Эсекьеля Барко.

Специалист возглавил " Спартак " в январе нынешнего года. По итогам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ ) команда заняла четвертое место. На старте текущего чемпионата страны "красно-белые" дома победили столичную "Родину" (3:0) и в гостях переиграли грозненский "Ахмат" (2:1).

"У "Спартака" в начале сезона есть устоявшийся состав, в отличие от предыдущих тренеров, которые все время производили ротации и совершали какие-то перестановки. Мне нравится Карседо, как он пока себя ведет и что говорит. И нравится то, что он уже определился с составом и доверяет всем ребятам команды", - сказал Ловчев.

"И Карседо высказывался, что не хотел бы продажи Барко. И его в конце концов не продали. Значит, аргентинцу, скажем так, усилили оклад. Я думаю, что для него сделали все так, как он хотел", - добавил собеседник агентства.