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Ловчев признался, что положительно оценивает работу Карседо в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
10:45 04.08.2026 (обновлено: 12:26 04.08.2026)
Ловчев признался, что положительно оценивает работу Карседо в "Спартаке"

Ловчев заявил, что ему нравится доверие Карседо всем игрокам "Спартака"

© ФК "Спартак" | Перейти в медиабанкХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© ФК "Спартак"
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Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Ловчев положительно оценивает доверие Хуана Карлоса Карседо ко всем игрокам "Спартака".
  • Тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался против продажи Эсекьеля Барко, и аргентинца не продали.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что ему нравится доверие со стороны испанского тренера "красно-белых" Хуана Карлоса Карседо всем игрокам команды и сохранение одного из лидеров аргентинского хавбека Эсекьеля Барко.
Специалист возглавил "Спартак" в январе нынешнего года. По итогам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) команда заняла четвертое место. На старте текущего чемпионата страны "красно-белые" дома победили столичную "Родину" (3:0) и в гостях переиграли грозненский "Ахмат" (2:1).
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
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"У "Спартака" в начале сезона есть устоявшийся состав, в отличие от предыдущих тренеров, которые все время производили ротации и совершали какие-то перестановки. Мне нравится Карседо, как он пока себя ведет и что говорит. И нравится то, что он уже определился с составом и доверяет всем ребятам команды", - сказал Ловчев.
"И Карседо высказывался, что не хотел бы продажи Барко. И его в конце концов не продали. Значит, аргентинцу, скажем так, усилили оклад. Я думаю, что для него сделали все так, как он хотел", - добавил собеседник агентства.
Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к игроку проявляет аргентинский "Ривер Плейт", за который Барко выступал с 2022 по 2024 год. При этом утверждалось, что футболист хочет покинуть "Спартак" по личным причинам. По сообщениям СМИ, "Спартак" в понедельник продлил контракт с игроком до 2030 года. Барко 27 лет, он выступает за клуб с 2024 года и с тех пор провел 76 матчей, забив 23 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине также выступал за "Индепендьенте". В составе "Ривер Плейт" Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
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ФутболСпортСССРРоссияАргентинаЭсекьель БаркоЕвгений ЛовчевКарлос КарседоСпартак МоскваРивер ПлейтРодина (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
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