"Спартак" продлил контракт с аргентинским футболистом Барко, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года, сообщает журналист Пабло Оливейра.
- Журналист отметил, что слухи об уходе Барко в нынешнее трансферное окно не соответствуют действительности, и "Спартак" не намерен расставаться с футболистами основного состава.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко, сообщает журналист Пабло Оливейра на странице в соцсети X.
Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к игроку проявляет аргентинский "Ривер Плейт", за который Барко выступал с 2022 по 2024 год. При этом утверждалось, что футболист хочет покинуть "Спартак" по личным причинам.
Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 76 матчей, забив 23 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине также выступал за "Индепендьенте". В составе "Ривер Плейт" Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.