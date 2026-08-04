"Спартак" продлил контракт с аргентинским футболистом Барко, пишут СМИ

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к игроку проявляет аргентинский "Ривер Плейт", за который Барко выступал с 2022 по 2024 год. При этом утверждалось, что футболист хочет покинуть "Спартак" по личным причинам.

Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 76 матчей, забив 23 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине также выступал за "Индепендьенте". В составе "Ривер Плейт" Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.