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"Спартак" продлил контракт с аргентинским футболистом Барко, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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07:43 04.08.2026 (обновлено: 07:56 04.08.2026)
"Спартак" продлил контракт с аргентинским футболистом Барко, пишут СМИ

Оливейра: "Спартак" продлил контракт с аргентинцем Барко до 2030 года

© РИА Новости / Григорий СысоевЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Эсекьель Барко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года, сообщает журналист Пабло Оливейра.
  • Журналист отметил, что слухи об уходе Барко в нынешнее трансферное окно не соответствуют действительности, и "Спартак" не намерен расставаться с футболистами основного состава.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко, сообщает журналист Пабло Оливейра на странице в соцсети X.
По информации источника, новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 2030 года. Также отмечается, что все слухи об уходе Барко в нынешнее трансферное окно не соответствуют действительности, а "Спартак" не намерен расставаться ни с одним из футболистов основного состава.
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Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к игроку проявляет аргентинский "Ривер Плейт", за который Барко выступал с 2022 по 2024 год. При этом утверждалось, что футболист хочет покинуть "Спартак" по личным причинам.
Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 76 матчей, забив 23 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине также выступал за "Индепендьенте". В составе "Ривер Плейт" Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
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