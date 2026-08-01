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"Манчестер Сити" по пенальти проиграл "Интеру" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
16:49 01.08.2026

"Манчестер Сити" по пенальти проиграл "Интеру" в товарищеском матче

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарищеский матч между «Манчестер Сити» и «Интером» завершился со счетом 1:1 в основное время.
  • «Интер» выиграл серию пенальти со счетом 3:1.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Английский "Манчестер Сити" по пенальти проиграл итальянскому "Интеру" в товарищеском матче.
Основное время встречи, которая прошла в субботу в Гонконге, завершилось со счетом 1:1. На гол нападающего манкунианцев Дивина Мубамы (14-я минута) миланцы ответили точным ударом Бенжамена Павара (20). Серию послематчевых пенальти "Интер" выиграл со счетом 3:1.
В минувшем сезоне "Сити" занял второе место в Английской премьер-лиге, а "Интер" стал победителем итальянской Серии А.
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