"Манчестер Сити" по пенальти проиграл "Интеру" в товарищеском матче

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Английский "Манчестер Сити" по пенальти проиграл итальянскому "Интеру" в товарищеском матче.

В минувшем сезоне "Сити" занял второе место в Английской премьер-лиге, а "Интер" стал победителем итальянской Серии А.