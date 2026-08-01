"Манчестер Сити" по пенальти проиграл "Интеру" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарищеский матч между «Манчестер Сити» и «Интером» завершился со счетом 1:1 в основное время.
- «Интер» выиграл серию пенальти со счетом 3:1.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Английский "Манчестер Сити" по пенальти проиграл итальянскому "Интеру" в товарищеском матче.
Основное время встречи, которая прошла в субботу в Гонконге, завершилось со счетом 1:1. На гол нападающего манкунианцев Дивина Мубамы (14-я минута) миланцы ответили точным ударом Бенжамена Павара (20). Серию послематчевых пенальти "Интер" выиграл со счетом 3:1.
В минувшем сезоне "Сити" занял второе место в Английской премьер-лиге, а "Интер" стал победителем итальянской Серии А.