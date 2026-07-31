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Эдди Хау покинул пост главного тренера "Ньюкасла" - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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18:55 31.07.2026 (обновлено: 19:29 31.07.2026)
Эдди Хау покинул пост главного тренера "Ньюкасла"

Эдди Хау покинул пост главного тренера "Ньюкасла", который занимал с 2021 года

© пресс-служба клуба "Ньюкасл Юнайтед"Эдди Хау
Эдди Хау - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© пресс-служба клуба "Ньюкасл Юнайтед"
Эдди Хау. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдди Хау покинул пост главного тренера английского "Ньюкасла".
  • Хау работал в клубе с ноября 2021 года и за это время команда под его руководством сыграла 231 матч.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Эдди Хау покинул пост главного тренера английского "Ньюкасла", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Хау работал в клубе с ноября 2021 года. Под его руководством команда сыграла 231 матч, одержав 116 побед при 43 ничьих и 72 поражениях в различных турнирах. В прошедшем сезоне клуб занял 12-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
В момент назначения Хау на пост главного тренера "Ньюкасла" клуб занимал предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице и не сумел одержать ни одной победы в 11 матчах, по итогам сезона команда завершила чемпионат на 11-й строчке, а в следующем сезоне финишировала на четвертой позиции в АПЛ и квалифицировалась в Лигу чемпионов, что стало лучшим результатом клуба за 20 лет. В сезоне-2024/25 "Ньюкасл" завоевал Кубок английской лиги. До работы в "Ньюкасле" Хау также возглавлял "Борнмут" (2008-2011, 2012-2020) и "Бернли" (2011-2012).
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