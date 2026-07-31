"Спартак" разгромил московское "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Спартак" разгромил "Динамо" в матче 17-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги со счетом 3:0.
- "Краснодар" одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице.
- Результаты других матчей игрового дня: "Урал" — "Чертаново" 3:1, "Алмаз-Антей" — "Акрон — Академия Коноплева" 3:3, "Локомотив" — "Нижний Новгород" 4:0, "Зенит" — "Родина" 2:2, "Факел" — "Динамо" (Махачкала) 1:1, ЦСКА — "Рубин" 3:1.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" разгромил столичное "Динамо" в матче 17-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча прошла в пятницу в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу "красно-белых". Мячи забили Даниил Дану (44-я минута), Павел Пелевин (71), реализовавший пенальти, и Александр Конкин (79).
В другом матче лидер сезона "Краснодар" одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1. У "быков" отличились Олег Семизаров (61) и Артем Кульбаев (90+4), гости ответили мячом Вадима Рассадина (65) с пенальти. После решающего гола краснодарцев красную карточку получил форвард "Ростова" Ислам Гарифуллин.
"Краснодар" (40 очков) сохраняет лидерство. "Спартак" (25) занимает седьмое место, "Динамо" (23) - восьмое, "Ростов" (21) - десятое.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Урал" (Екатеринбург) - "Чертаново" (Москва) - 3:1;
- "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 3:3;
- "Локомотив" (Москва) - "Нижний Новгород" - 4:0;
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Родина" (Москва) - 2:2;
- "Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Махачкала) - 1:1;
- ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) - 3:1.