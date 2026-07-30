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Джон Стоунз перешел в "Интер" - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
21:39 30.07.2026
Джон Стоунз перешел в "Интер"

Футболист сборной Англии Джон Стоунз перешел в "Интер"

© Соцсети клубаДжон Стоунз
Джон Стоунз - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Соцсети клуба
Джон Стоунз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миланский "Интер" объявил о переходе защитника сборной Англии по футболу Джона Стоунза.
  • Стоунз подписал контракт с "Интером" до 30 июня 2028 года на правах свободного агента.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Миланский "Интер" объявил на своем сайте о переходе защитника сборной Англии по футболу Джона Стоунза.
Стоунз подписал контракт до 30 июня 2028 года. Англичанин перешел в "Интер" на правах свободного агента, после того как 30 июня истек его контракт с "Манчестер Сити".
Стоунзу 32 года, он выступал за "Сити" с 2016 года, став в составе "горожан" шестикратным чемпионом Англии, завоевав три Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Стоунз провел 94 матча и забил 3 мяча за сборную Англии, в составе которой он завоевал две серебряные медали чемпионатов Европы (2020, 2024) и бронзу чемпионата мира 2026 года.
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