Джон Стоунз перешел в "Интер"

Стоунзу 32 года, он выступал за "Сити" с 2016 года, став в составе "горожан" шестикратным чемпионом Англии, завоевав три Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Стоунз провел 94 матча и забил 3 мяча за сборную Англии, в составе которой он завоевал две серебряные медали чемпионатов Европы (2020, 2024) и бронзу чемпионата мира 2026 года.