СМИ: трансфер Барко в "Ривер Плейт" может сорваться

По информации источника, 27-летний полузащитник запросил у руководства своего бывшего клуба заработную плату в размере 4 миллионов долларов в год.

Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 75 матчей, забив 22 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине также выступал за "Индепендьенте". В составе "Ривер Плейт" Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.