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СМИ: трансфер Барко в "Ривер Плейт" может сорваться - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
07:40 29.07.2026
СМИ: трансфер Барко в "Ривер Плейт" может сорваться

Info Gallardista: трансфер Барко в "Ривер Плейт" может сорваться

© РИА Новости / Григорий СысоевЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Эсекьель Барко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский «Ривер Плейт» и московский «Спартак» достигли соглашения по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко.
  • Переговоры по трансферу застопорились из-за финансовых запросов футболиста, который запросил у своего бывшего клуба заработную плату в размере 4 миллионов долларов в год.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Аргентинский "Ривер Плейт" и московский "Спартак" достигли соглашения по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко, но переговоры застопорились из-за финансовых запросов футболиста, сообщает портал Info Gallardista в соцсети Х.
По информации источника, 27-летний полузащитник запросил у руководства своего бывшего клуба заработную плату в размере 4 миллионов долларов в год.
Барко выступал в составе "Ривер Плейт" с 2022 по 2024 год. Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть "Спартак" по личным причинам, а московский клуб намерен получить 4-5 млн долларов за 50% прав на игрока.
Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 75 матчей, забив 22 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине также выступал за "Индепендьенте". В составе "Ривер Плейт" Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
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