Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неймар подтвердил, что завершает карьеру в сборной Бразилии.
- В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии уступила команде Норвегии со счетом 1:2, а Неймар реализовал пенальти в этой встрече.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар подтвердил, что завершает карьеру в национальной команде.
В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии уступила команде Норвегии со счетом 1:2. Неймар вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После финального свистка Неймар, реализовавший пенальти в концовке встречи, не смог сдержать слез. В тот же день форвард объявил о завершении карьеры в сборной.
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
90’ • Неймар (П)
79’ • Эрлинг Холанд
90’ • Эрлинг Холанд
"Мое время в национальной сборной подошло к концу. Думаю, я вписал свое имя в ее историю, и я очень счастлив от этого. Я пережил столько всего, отдавал кровь и жизнь, всегда сражался за желтую футболку, но сейчас понимаю, что больше не хочу этого", - приводит слова Неймара TNT Sports.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".