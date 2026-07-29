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Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
12:47 29.07.2026 (обновлено: 13:15 29.07.2026)
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар завершил карьеру в сборной

© Фото : Пресс-служба CBFНападающий сборной Бразилии Неймар
Нападающий сборной Бразилии Неймар - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба CBF
Нападающий сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неймар подтвердил, что завершает карьеру в сборной Бразилии.
  • В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии уступила команде Норвегии со счетом 1:2, а Неймар реализовал пенальти в этой встрече.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар подтвердил, что завершает карьеру в национальной команде.
В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Бразилии уступила команде Норвегии со счетом 1:2. Неймар вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После финального свистка Неймар, реализовавший пенальти в концовке встречи, не смог сдержать слез. В тот же день форвард объявил о завершении карьеры в сборной.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бразилия
1 : 2
Норвегия
90‎’‎ • Неймар (П)
79‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
90‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мое время в национальной сборной подошло к концу. Думаю, я вписал свое имя в ее историю, и я очень счастлив от этого. Я пережил столько всего, отдавал кровь и жизнь, всегда сражался за желтую футболку, но сейчас понимаю, что больше не хочу этого", - приводит слова Неймара TNT Sports.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".
Бразильский футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Неймар ответил на критику из-за участия в покерном турнире
24 июля, 08:41
 
ФутболСпортБразилияНорвегияПелеЧМ по футболу 2026НеймарГабриэл МартинеллиСантосБарселонаПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
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