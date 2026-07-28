Рейтинг@Mail.ru
Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенес операцию - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:46 28.07.2026 (обновлено: 16:45 28.07.2026)
Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенес операцию

Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенес операцию на спине

© REUTERS / Lee SmithРодри
Родри - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Родри. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри перенес операцию на спине.
  • Период реабилитации Родри не будет продолжительным.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри перенес операцию на спине, сообщается на сайте футбольного клуба.
В заявлении подчеркивается, что период реабилитации Родри не будет продолжительным.
Полузащитник Манчестер Сити Родри Эрнандес - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Лучший игрок ЧМ-2026 Родри договорился с "Реалом" об условиях контракта
25 июля, 13:23
Сборная Испании 19 июля обыграла команду Аргентины (1:0) в финале чемпионата мира. По окончании игры Родри получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. В 2024-м он был признан лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы.
Родри 30 лет. Он выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года, до этого защищал цвета мадридского "Атлетико", воспитанником которого является, и "Вильярреала". Вместе с "горожанами" испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Полузащитник стал обладателем награды "Золотой мяч" от France Football в 2024 году.
Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити"
Вчера, 15:43
 
ФутболИспанияАнглияАргентинаЧМ по футболу 2026РодриМанчестер СитиАтлетико (Мадрид)ВильярреалЛига чемпионов УЕФА 2026-2027АПЛ 2026-2027 (Чемпионат Англии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    К. Лютова
    664
    745
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Динамо Загреб
    Тун
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хартс
    Штурм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шемрок Роверс
    Арарат
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    А. Калинская
    41
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала