Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенес операцию

Родри 30 лет. Он выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года, до этого защищал цвета мадридского "Атлетико", воспитанником которого является, и "Вильярреала". Вместе с "горожанами" испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Полузащитник стал обладателем награды "Золотой мяч" от France Football в 2024 году.