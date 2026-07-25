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Акции в поддержку Федорова охватили свыше восьми украинских городов - РИА Новости, 25.07.2026
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21:52 25.07.2026 (обновлено: 22:07 25.07.2026)
Акции в поддержку Федорова охватили свыше восьми украинских городов

СМИ: акции в поддержку экс-министра Федорова охватили свыше 8 городов Украины

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители более чем восьми городов Украины десятый день подряд выходят на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
  • На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жители более чем восьми украинских городов десятый день подряд выходят на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, передает телеканал "Общественное".
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"На десятый день продолжаются протесты в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Днепропетровске, Хмельницком, Черкассах, Николаеве и других городах. Митингующие требуют вернуть Федорова на должность главы Минобороны", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Телеканал также опубликовал фото демонстраций: жители держат плакаты с надписями "Верните Федорова", "Нам нужны реформы, а не перестановки".
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.
После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Александра Сырского, занимавшего пост главкома ВСУ. Во вторник Зеленский объявил об отставке последнего, назначив вместо него Михаила Драпатого.
В среду депутат Верховной рады Железняк заявил, что Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому же вопросу. А до этого в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава киевского режима предлагал ему должность в СНБО с широкими полномочиями. Сам Федоров заявил, что готов вернуться только на пост главы Минобороны.
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