Акции в поддержку Федорова охватили свыше восьми украинских городов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители более чем восьми городов Украины десятый день подряд выходят на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
- На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жители более чем восьми украинских городов десятый день подряд выходят на акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, передает телеканал "Общественное".
Телеканал также опубликовал фото демонстраций: жители держат плакаты с надписями "Верните Федорова", "Нам нужны реформы, а не перестановки".
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.
После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Александра Сырского, занимавшего пост главкома ВСУ. Во вторник Зеленский объявил об отставке последнего, назначив вместо него Михаила Драпатого.
В среду депутат Верховной рады Железняк заявил, что Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому же вопросу. А до этого в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава киевского режима предлагал ему должность в СНБО с широкими полномочиями. Сам Федоров заявил, что готов вернуться только на пост главы Минобороны.