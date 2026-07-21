Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 21.07.2026 (обновлено: 23:30 21.07.2026)
Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ

Зеленский уволил Сырского и назначил Драпатого новым главкомом ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский уволил Сырского.
  • Новым главнокомандующим ВСУ он назначил Драпатого.
  • По его словам, также будет обновлен состав Генштаба украинских войск.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины.
«

"Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый", — написал он в Telegram-канале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
На Украине заявили о "решающих" встречах Зеленского
Вчера, 20:59
По его словам, также будет обновлен состав Генштаба украинских войск.
О том, что вопрос об отставке Сырского уже решен, накануне писала газета The Guardian. При этом отмечалось, что преемником должен стать человек, который не создаст политической угрозы главе киевского режима.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Экс-глава минобороны Украины Федоров метит на президентский пост, пишут СМИ
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаМихаил ДрапатыйВ миреАлександр СырскийМихаил Федоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала