Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский уволил Сырского.
- Новым главнокомандующим ВСУ он назначил Драпатого.
- По его словам, также будет обновлен состав Генштаба украинских войск.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины.
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"Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, также будет обновлен состав Генштаба украинских войск.
О том, что вопрос об отставке Сырского уже решен, накануне писала газета The Guardian. При этом отмечалось, что преемником должен стать человек, который не создаст политической угрозы главе киевского режима.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.