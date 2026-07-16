Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра (обороны -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.