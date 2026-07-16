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Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны - РИА Новости, 16.07.2026
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18:58 16.07.2026 (обновлено: 19:20 16.07.2026)
Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Зеленский поручил врио главы СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны

© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna KotykЕвгений Хмара
Евгений Хмара - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Marianna Kotyk
Евгений Хмара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра (обороны -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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