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Зеленский отправил премьера в отставку - РИА Новости, 12.07.2026
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14:42 12.07.2026 (обновлено: 15:35 12.07.2026)
Зеленский отправил премьера в отставку

Зеленский уволил премьера Свириденко и намерен обновить состав правительства

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправил в отставку действующего премьер-министра.
  • Он предложил Свириденко возглавить новое направление.
  • Она занимала этот пост чуть менее года.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и уволить нынешнего премьера.
"Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров", — написал он в Telegram-канале.
Сама Свириденко подтвердила отставку с должности. Зеленский добавил, что предложил ей возглавить новое направление. По словам главы киевского режима, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве вместе с парламентариями.
Свириденко пробыла на посту чуть менее года, а до этого возглавляла Министерство экономики. Верховная рада приняла отставку ее предшественника Дениса Шмыгаля 16 июля 2025-го, что повлекло роспуск всего кабинета министров, а уже на следующий день парламент утвердил его новый состав.
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