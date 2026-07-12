Зеленский отправил премьера в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправил в отставку действующего премьер-министра.
- Он предложил Свириденко возглавить новое направление.
- Она занимала этот пост чуть менее года.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и уволить нынешнего премьера.
"Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров", — написал он в Telegram-канале.
Сама Свириденко подтвердила отставку с должности. Зеленский добавил, что предложил ей возглавить новое направление. По словам главы киевского режима, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве вместе с парламентариями.
Свириденко пробыла на посту чуть менее года, а до этого возглавляла Министерство экономики. Верховная рада приняла отставку ее предшественника Дениса Шмыгаля 16 июля 2025-го, что повлекло роспуск всего кабинета министров, а уже на следующий день парламент утвердил его новый состав.