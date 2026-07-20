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Вопрос отставки Сырского уже решен, пишет Guardian - РИА Новости, 20.07.2026
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22:20 20.07.2026 (обновлено: 22:21 20.07.2026)
Вопрос отставки Сырского уже решен, пишет Guardian

Guardian: вопрос отставки Сырского решен, но пока неизвестно, кто его заменит

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос об отставке главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванный источник в ВСУ.
  • В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского, но в генштабе ВСУ эту информацию опровергли.
  • Человек, который заменит Сырского, должен быть известным и популярным, но без политических амбиций, чтобы не создавать конкуренции Владимиру Зеленскому.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вопрос отставки главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, однако неизвестно, кто его заменит, так как это должен быть человек, который не создаст политической угрозы Владимиру Зеленскому, сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванный источник в ВСУ.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Вчера, 21:15
«
"Его (Сырского - ред.) судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит", - говорится в сообщении газеты.
Как отметил собеседник Guardian, человек, который займет пост Сырского, должен быть "известным и популярным", но при этом без политических амбиций, "чтобы не создавать конкуренции" Владимиру Зеленскому. По информации газеты, новый кандидат должен быть опытным военным, и от него на посту также требуются послушание и исполнение того, что хочет Зеленский.
Митинги в поддержку экс-главы МО Украины Михаила Федорова и против главкома ВСУ Сырского ежедневно проходят более чем в 15 украинских городах начиная с 16 июля. Граждане Украины также используют функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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