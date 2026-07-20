Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос об отставке главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванный источник в ВСУ.

В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского, но в генштабе ВСУ эту информацию опровергли.

Человек, который заменит Сырского, должен быть известным и популярным, но без политических амбиций, чтобы не создавать конкуренции Владимиру Зеленскому.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вопрос отставки главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, однако неизвестно, кто его заменит, так как это должен быть человек, который не создаст политической угрозы Владимиру Зеленскому, сообщает газета Вопрос отставки главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, однако неизвестно, кто его заменит, так как это должен быть человек, который не создаст политической угрозы Владимиру Зеленскому, сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванный источник в ВСУ.

В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины . В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.

« "Его (Сырского - ред.) судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит", - говорится в сообщении газеты.

Как отметил собеседник Guardian, человек, который займет пост Сырского, должен быть "известным и популярным", но при этом без политических амбиций, "чтобы не создавать конкуренции" Владимиру Зеленскому. По информации газеты, новый кандидат должен быть опытным военным, и от него на посту также требуются послушание и исполнение того, что хочет Зеленский.

Митинги в поддержку экс-главы МО Украины Михаила Федорова и против главкома ВСУ Сырского ежедневно проходят более чем в 15 украинских городах начиная с 16 июля. Граждане Украины также используют функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.