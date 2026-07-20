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На Западе узнали, что Зеленский предложил Федорову после увольнения - РИА Новости, 20.07.2026
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17:01 20.07.2026
На Западе узнали, что Зеленский предложил Федорову после увольнения

FT: Зеленский после увольнения Федорова предложил ему должность в СНБО

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, но тот отказался, сообщает Financial Times.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, но тот отказался, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения в четверг <…>. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения", — говорится в публикации.
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По данным издания, глава киевского режима предлагал Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями курировать инновации в сфере обороны и военную реформу, но тот отказался, поскольку хочет вернуться только в Министерство обороны.
"Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне", — утверждает источник.
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Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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