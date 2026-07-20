На Западе узнали, что Зеленский предложил Федорову после увольнения

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, но тот отказался, сообщает Financial Times.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, но тот отказался, сообщает Владимир Зеленский предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, но тот отказался, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения в четверг <…>. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения", — говорится в публикации.

По данным издания, глава киевского режима предлагал Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями курировать инновации в сфере обороны и военную реформу, но тот отказался, поскольку хочет вернуться только в Министерство обороны.

"Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне", — утверждает источник.

Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.