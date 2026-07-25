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"Манчестер Сити" продлил контракт с Хусановым - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
13:57 25.07.2026
"Манчестер Сити" продлил контракт с Хусановым

Хусанов продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2031 года

© Соцсети футболистаАбдукодир Хусанов
Абдукодир Хусанов - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Соцсети футболиста
Абдукодир Хусанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абдукодир Хусанов продлил контракт с английским "Манчестер Сити" до 2031 года.
  • Хусанов стал первым игроком из Узбекистана в истории Английской премьер-лиги.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов продлил контракт с английским "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Новый контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2031 года. Хусанов выступает в составе клуба с января 2025 года, он стал первым игроком из Узбекистана в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
"Я наслаждался каждой минутой с тех пор, как приехал в Манчестер, и чувствую, что как игрок я расту и многому учусь. Теперь передо мной стоит новая задача - произвести впечатление на Энцо Мареску и его тренерский штаб и закрепиться в его команде. Я полон решимости сделать это", - заявил Хусанов.
До перехода в "Манчестер Сити" выступал в составе французского "Ланса", куда перешел из белорусского клуба "Энергетик-БГУ" летом 2023 года за 100 тысяч евро.
Всего Хусанов сыграл за "Манчестер Сити" 47 матчей и забил один гол. Также в активе защитника 30 матчей в составе сборной Узбекистана. Его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.
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ФутболСпортУзбекистанМанчестерАбдукодир ХусановЭнцо МарескаМанчестер СитиЛансЭнергетик-БГУАПЛ 2026-2027 (Чемпионат Англии по футболу)
 
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