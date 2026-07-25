"Манчестер Сити" продлил контракт с Хусановым

"Я наслаждался каждой минутой с тех пор, как приехал в Манчестер, и чувствую, что как игрок я расту и многому учусь. Теперь передо мной стоит новая задача - произвести впечатление на Энцо Мареску и его тренерский штаб и закрепиться в его команде. Я полон решимости сделать это", - заявил Хусанов.