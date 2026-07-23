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Федоров заявил, что готов вернуться только на пост главы Минобороны Украины - РИА Новости, 23.07.2026
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18:39 23.07.2026 (обновлено: 20:00 23.07.2026)
Федоров заявил, что готов вернуться только на пост главы Минобороны Украины

Федоров заявил, что не согласен на другие посты, кроме главы Минобороны Украины

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Михаил Федоров
 Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Федоров, уволенный с поста министра обороны Украины, заявил, что не согласен ни на какую другую должность.
  • СМИ сообщали, что Владимир Зеленский предлагал ему стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому вопросу.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен ни на какой другой пост, кроме этого.
«

"Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны: президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую", — передает его слова украинское издание "Новости.LIVE".

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На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.
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