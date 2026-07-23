Федоров заявил, что готов вернуться только на пост главы Минобороны Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Федоров, уволенный с поста министра обороны Украины, заявил, что не согласен ни на какую другую должность.
- СМИ сообщали, что Владимир Зеленский предлагал ему стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому вопросу.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен ни на какой другой пост, кроме этого.
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"Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны: президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую", — передает его слова украинское издание "Новости.LIVE".
Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому же вопросу. А до этого в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава киевского режима предлагал ему должность в СНБО с широкими полномочиями.
На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.
После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Александра Сырского, занимавшего пост главкома ВСУ. Во вторник Зеленский объявил об отставке последнего, назначив вместо него Михаила Драпатого.