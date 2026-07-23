Федоров заявил, что готов вернуться только на пост главы Минобороны Украины

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"Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны: президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую", — передает его слова украинское издание "Новости.LIVE".