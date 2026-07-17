Дебютный матч Левандовского в MLS перенесли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс» перенесен на 6 октября из-за сильного загрязнения воздуха в Чикаго.
- Причина переноса — дым от лесных пожаров в Канаде, из-за которого власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе.
- Матч должен был стать дебютным в MLS для Роберта Левандовского, перешедшего в «Чикаго» из «Барселоны».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс" перенесен на 6 октября из-за сильного загрязнения воздуха в американском городе, сообщается на странице клуба в соцсети X.
Встреча должна была пройти в ночь на 17 июля по московскому времени. Как уточняет The Athletic, причиной переноса стал дым от лесных пожаров в Канаде, из-за чего власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе, которые невозможно было перенести в помещения.
Клуб MLS объявил о подписании контракта с Левандовским
29 июня, 23:39
Матч должен был стать дебютным в MLS для польского нападающего Роберта Левандовского, который летом перешел в "Чикаго" после завершения контракта с испанской "Барселоной". Также ожидалась первая в лиге встреча Левандовского с полузащитником "Ванкувера" Томасом Мюллером, с которым поляк выступал за мюнхенскую "Баварию".
"Чикаго" с 26 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, "Ванкувер" (32) идет первым на Западе.