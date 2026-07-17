Дебютный матч Левандовского в MLS перенесли

Матч должен был стать дебютным в MLS для польского нападающего Роберта Левандовского, который летом перешел в "Чикаго" после завершения контракта с испанской "Барселоной". Также ожидалась первая в лиге встреча Левандовского с полузащитником "Ванкувера" Томасом Мюллером, с которым поляк выступал за мюнхенскую "Баварию".