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Дебютный матч Левандовского в MLS перенесли - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
00:29 17.07.2026 (обновлено: 00:31 17.07.2026)
Дебютный матч Левандовского в MLS перенесли

Дебютный матч Левандовского в MLS перенесли из-за загрязнения воздуха в Чикаго

© Соцсети футболистаРоберт Левандовский
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Соцсети футболиста
Роберт Левандовский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс» перенесен на 6 октября из-за сильного загрязнения воздуха в Чикаго.
  • Причина переноса — дым от лесных пожаров в Канаде, из-за которого власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе.
  • Матч должен был стать дебютным в MLS для Роберта Левандовского, перешедшего в «Чикаго» из «Барселоны».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс" перенесен на 6 октября из-за сильного загрязнения воздуха в американском городе, сообщается на странице клуба в соцсети X.
Встреча должна была пройти в ночь на 17 июля по московскому времени. Как уточняет The Athletic, причиной переноса стал дым от лесных пожаров в Канаде, из-за чего власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе, которые невозможно было перенести в помещения.
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Клуб MLS объявил о подписании контракта с Левандовским
29 июня, 23:39
Матч должен был стать дебютным в MLS для польского нападающего Роберта Левандовского, который летом перешел в "Чикаго" после завершения контракта с испанской "Барселоной". Также ожидалась первая в лиге встреча Левандовского с полузащитником "Ванкувера" Томасом Мюллером, с которым поляк выступал за мюнхенскую "Баварию".
"Чикаго" с 26 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, "Ванкувер" (32) идет первым на Западе.
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