Бабурин перешел в УНИКС из "Нижнего Новгорода"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Бабурин подписал контракт с УНИКСом.
- Соглашение с 39-летним игроком рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защитник Евгений Бабурин подписал контракт с УНИКСом, сообщается в Telegram-канале казанского баскетбольного клуба.
Соглашение с 39-летним игроком рассчитано на один сезон. Последние восемь лет Бабурин провел в "Нижнем Новгороде", где был капитаном команды.
Помимо "Нижнего Новгорода" Бабурин выступал за краснодарский "Локомотив-Кубань", ревдинский "Темп-СУМЗ" из Свердловской области и владивостокский "Спартак-Приморье". Бабурин становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2014), дважды выигрывал Кубок России (2018, 2023).