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Бабурин перешел в УНИКС из "Нижнего Новгорода" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Баскетбол
 
22:30 15.07.2026
Бабурин перешел в УНИКС из "Нижнего Новгорода"

Бабурин после восьми лет в "Нижнем Новгороде" перешел в УНИКС

© Фото : Gregory SokolovЕвгений Бабурин
Евгений Бабурин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Gregory Sokolov
Евгений Бабурин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Бабурин подписал контракт с УНИКСом.
  • Соглашение с 39-летним игроком рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защитник Евгений Бабурин подписал контракт с УНИКСом, сообщается в Telegram-канале казанского баскетбольного клуба.
Соглашение с 39-летним игроком рассчитано на один сезон. Последние восемь лет Бабурин провел в "Нижнем Новгороде", где был капитаном команды.
Помимо "Нижнего Новгорода" Бабурин выступал за краснодарский "Локомотив-Кубань", ревдинский "Темп-СУМЗ" из Свердловской области и владивостокский "Спартак-Приморье". Бабурин становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2014), дважды выигрывал Кубок России (2018, 2023).
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