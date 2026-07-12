Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче со счетом 3:1.
- Следующий матч «Зенита» перед началом нового сезона состоится 13 июля против махачкалинского «Динамо».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл действующего чемпиона Сербии "Црвену Звезду" в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.
Встреча на домашней арене "сине-бело-голубых" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Александр Соболев (20-я минута, с пенальти), Роман Вега (60) и Фелипе Аугусто (73). В составе команды под руководством экс-тренера московского "Спартака" Деяна Станковича отличился Мохаммед Абу-Фани (81).
Действующие чемпионы России провели предпоследний матч перед началом нового сезона, 13 июля команда встретится с махачкалинским "Динамо", после чего отправится в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против московского "Спартака" (18 июля). Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака начнет 25 июля гостевым матчем с тольяттинским "Акроном".