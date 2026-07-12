"Зенит" обыграл "Црвену Звезду" в товарищеском матче

Действующие чемпионы России провели предпоследний матч перед началом нового сезона, 13 июля команда встретится с махачкалинским "Динамо", после чего отправится в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против московского "Спартака" (18 июля). Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака начнет 25 июля гостевым матчем с тольяттинским "Акроном".