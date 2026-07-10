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РФС планирует вручить "Спартаку" новый трофей к старту Кубка России - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
13:02 10.07.2026 (обновлено: 13:26 10.07.2026)
РФС планирует вручить "Спартаку" новый трофей к старту Кубка России

РФС вручит "Спартаку" новый трофей, взамен разбитого, к старту Кубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКубок России по футболу.
Кубок России по футболу. - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футбольный союз планирует вручить московскому "Спартаку" новый трофей Кубка России взамен поврежденного.
  • "Спартак" сыграет с "Оренбургом" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона 2026/27.
  • Новый трофей будет изготовлен на Гусевском хрустальном заводе и останется у "Спартака" на бессрочное хранение.
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ (Владимирская область), 10 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает к старту розыгрыша Кубка России вручить московскому "Спартаку" новый трофей, взамен разбитого, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
В конце мая "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.
Кубок России по футболу
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
Спартак Москва
2 : 14:3
Краснодар
36‎’‎ • Пабло Солари
91‎’‎ • Игорь Дмитриев (П)
91‎’‎ • Наиль Умяров (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
91‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
57‎’‎ • Дуглас Аугусто
91‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
91‎’‎ • Лукас Оласа (П)
91‎’‎ • Никита Кривцов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спартак" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27 сыграет с "Оренбургом". Матч запланирован на 4-6 августа. Новый трофей будет изготовлен на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный специально для "Спартака", он останется у "красно-белых" на бессрочное хранение.
"Новый трофей рассчитывают вручить "Спартаку" к старту розыгрыша Кубка России", - сообщили в пресс-службе РФС.
Фрагмент матча Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Буланов рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче за Суперкубок России
9 июля, 16:13
 
ФутболСпортРоссияГусь-ХрустальныйРоссийский футбольный союз (РФС)Пабло СолариСпартак МоскваКраснодарОренбургКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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