Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футбольный союз планирует вручить московскому "Спартаку" новый трофей Кубка России взамен поврежденного.
- "Спартак" сыграет с "Оренбургом" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона 2026/27.
- Новый трофей будет изготовлен на Гусевском хрустальном заводе и останется у "Спартака" на бессрочное хранение.
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ (Владимирская область), 10 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает к старту розыгрыша Кубка России вручить московскому "Спартаку" новый трофей, взамен разбитого, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
"Спартак" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27 сыграет с "Оренбургом". Матч запланирован на 4-6 августа. Новый трофей будет изготовлен на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный специально для "Спартака", он останется у "красно-белых" на бессрочное хранение.
"Новый трофей рассчитывают вручить "Спартаку" к старту розыгрыша Кубка России", - сообщили в пресс-службе РФС.