РФС планирует вручить "Спартаку" новый трофей к старту Кубка России

"Спартак" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27 сыграет с "Оренбургом". Матч запланирован на 4-6 августа. Новый трофей будет изготовлен на старинном Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный специально для "Спартака", он останется у "красно-белых" на бессрочное хранение.