Мостовой заявил, что хочет сделать себе хрустальную корону

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ (Владимирская область), 10 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в шутку заявил, что после того, как побывал на Гусевском хрустальном заводе, захотел сделать себе хрустальную корону.

"Мне очень понравилось сегодня на заводе. Даже подумываю о том, чтобы заказать или даже сделать себе хрустальную корону", - сказал Мостовой, имеющий прозвище "Царь".