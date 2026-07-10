Мостовой заявил, что хочет сделать себе хрустальную корону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой побывал на Гусевском хрустальном заводе, где изготавливаются трофеи Кубка России.
- Мостовой в шутку заявил, что после посещения завода подумывает заказать или сделать себе хрустальную корону.
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ (Владимирская область), 10 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в шутку заявил, что после того, как побывал на Гусевском хрустальном заводе, захотел сделать себе хрустальную корону.
В конце мая "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Новый трофей изготавливается на Гусевском хрустальном заводе. В пятницу Мостовой попробовал свои силы при изготовлении хрустальных частей кубка.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
"Мне очень понравилось сегодня на заводе. Даже подумываю о том, чтобы заказать или даже сделать себе хрустальную корону", - сказал Мостовой, имеющий прозвище "Царь".